Tiene 26 años, ya fue al Mundial de Rusia y hará hasta lo imposible para ver a la Selección Argentina en Qatar. "Me voy a vivir a Australia para juntar plata, no me lo puedo perder", le contó a Bolavip. ¡Conocé esta sorprendente historia!

"Los argentinos están locos por el fútbol". Si habremos escuchado esa frase. En el mundo entero retumba el mito de la obsesión. Del país al que nada le importa cuando rueda una pelota. Es que el argentino promedio es así. Puede dejar todo de lado para ir a la cancha y ver a su equipo. Y ni hablar de su Selección. Tal es así que Ramiro Ladoux ¡hasta se irá del país para juntar plata y poder ir a Qatar!

Con 26 años, el periodista que trabajaba en Olé y se quedó sin laburo en diciembre del 2021 arma las valijas dispuesto a pasar su primer cumpleaños del otro lado del Planeta para ahorrar lo necesario y ver a Lionel Messi en la Copa del Mundo. "Me voy con amigos y ya tengo la visa", le contó a Bolavip.

-¿Cómo surgió la posibilidad de irte a Australia?

-La idea surgió el año pasado. Toda mi vida fui de querer quedarme en Argentina, pero estuve varado en México después de irme de vacaciones y en la desesperación me puse a buscar laburo. Ahí me picó el bichito de querer viajar. Fueron tres semanas nada más, pero la incertidumbre me llevó a moverme. Después volví, trabajé en Olé con contratos temporales y ahí dije "cuando se termine me voy". El 31 de diciembre se terminó y decidí ponerme en campaña.

-¿Por qué Australia?

-Siempre la idea fue irme para juntar plata e ir al Mundial. Por eso me voy. Iba a irme a Ibiza, porque tengo un amigo allá, pero resulta que Australia lanzó una promoción porque tiene muchos casos de covid. A los que vayan antes del 19 de abril les devuelven la plata de la visa, que son unos 300 dólares aproximadamente. Eso motivó a algunos amigos y decidimos irnos los cuatro juntos a Australia.

-¿Y conseguiste rápido los permisos para trabajar?

-Tener pasaporte italiano me ayudó mucho y tengo la visa de trabajo hace una semana ya. Mis amigos no son ciudadanos europeos y por lo tanto les va a llevar un poco más de tiempo, pero ya está todo tramitado. La idea es irme antes del 19 de abril para recuperar la plata que te mencioné. Encima mirá que paradójico, el 20 de abril cumplo los 27, asique los voy a tener que festejar en Australia.

-¿Tenés trabajo allá?

-No, voy a ir a buscar de lo que sea. La idea es juntar la plata necesaria para irme a mediados de noviembre a Qatar, sé que acá no la voy a poder juntar nunca esa plata. Una vez en el Mundial voy a intentar hacer alguna cobertura periodística, es la idea y estoy en la búsqueda.

-¿Es el primer Mundial a que vas?

-No, ya fui a Rusia 2018, pero eran otros tiempos. El dólar estaba a 16 pesos cuando saqué el pasaje. Ahí pude ver los cuatro partidos de Argentina, aunque ya si pasaba a cuartos no iba a poder ir porque no tenía entradas. Estuve en la cancha contra Francia.

-¿Cómo fue la experiencia? ¿Eso te llevó a hacer estas locuras para ir a Qatar?

-Fue una hermosa experiencia. Me fui solo. Fue mi primer Mundial y estuvo bueno, aunque el nivel del equipo fue flojo. Fue un paciente en terapia intensiva que mantuvo la agonía el mayor tiempo posible, pero se veía venir desde el primer día el desenlace. Lo más lindo que me traje de ese viaje fue estar en el triunfo contra Nigeria, fue una fiesta tremenda con 45.000 argentinos en la cancha. Una locura. Ahora no me quiero perder Qatar...