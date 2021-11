La Selección Argentina venció a Uruguay por 1-0 y se llevo tres puntos importantes de Montevideo. Una de las figuras fue Emiliano Martínez, quien tuvo buenas intervenciones cuando el equipo local atacó.

El arquero, además, le cumplió el sueño a un hincha y le regaló su camiseta. Pero luego la historia dio un giro inesperado. Todo comenzó cuando las cámaras de TyC Sports captaron la imagen del "Dibu" dándole su casaca a un chico.

La camiseta estaba firmada por todo el plantel del seleccionado nacional y eso generó una gran alegría en el nene. Pero luego el cronista le hizo una entrevista y se dio un vuelco sorpresivo en la trama. "Entré al vestuario y vi un cartel ahí tirado y agarré y me lo quedé", reveló el niño. El cartel decía: "Dibu, ¿me regalás tu camiseta?".

"No, no escribí el cartel. Lo encontré tirado ahí en las escaleras que van al vestuario y me lo quedé por si venía", reconoció el chico. Martínez lo vio y decidió darle su casaca al joven. ¿Qué dirá el autor original del cartel?