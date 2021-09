No es novedad que Riot Games encuentra en los aspectos el punto fuerte para recaudar dinero de sus videojuegos, que de otra manera son gratuitos. Esto comenzó en League of Legends y se ha expandido hacia TFT, Legends of Runeterra y Valorant.

Y si hablamos de su shooter, tenemos que destacar que en poco más de un año ya cuenta con más de 300 skins, divididas en diferentes líneas, y la gran mayoría ya no están disponibles para ser obtenidas, ya que formaban parte de lotes disponibles por tiempo limitado. Sin embargo, cada tanto Riot Games nos da la posibilidad de obtener y con descuento, algunos de estos aspectos, los cuales regresan en el "Bazar Nocturno".

¿Qué es el Bazar Nocturno en VALORANT?

Se trata de una función disponible por tiempo limitado, que le muestra a cada jugador una selección individual y aleatoria de seis armas que pueden obtener con descuento. Aquellos que jueguen League of Legends encontrarán el paralelismo con "Mi Tienda", dentro del MOBA de Riot.

¿Cuándo está disponible el Bazar Nocturno en VALORANT?

El Bazar Nocturno ha regresado a VALORANT, y estará disponible por tiempo limitado hasta el próximo lunes 11 de octubre.