Juegos Olímpicos Tokio 2020: Delfina Pignatiello, ¿es realmente tan buena?

Divertida y locuaz. Histriónica y simpática. Esa es Delfina Pignatiello. Al menos, en el mundo de las redes donde supera los 80.000 seguidores en la plataforma china Twitch (DelfiPignatiello), suma más de 569.000 followers en Instagram (@delfipignatiello), es seguida por más de 33.000 suscriptores en su canal de YouTube y más de 60.000 en Twitter. Allí, su vida parece la de una dulce niña de apenas 21 años que mantiene el statu quo de una adolescente rumbo a la madurez.

Su transformación es inquietante. Sobre todo cuando se sumerge adentro en una pileta. En ese escenario de agua, se convierte en voraz y competitiva. Obsesiva y detallista. Meticulosa y exigente. Insaciable y despiadada para competir, sin que ello implique un atisbo de deslealtad deportiva. Quiere ganar. Siempre. Su estructura mental, por más que aún sea una tan joven, se cimentó desde muy chica para imponer sus brazadas antes que cualquier competidora.

Delfina Pignatiello durante los Juegos de la Juventud 2018 (Fuente: Getty Images)

Atrás quedaron las lágrimas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y su mano izquierda extendida en la que mostraba el motivo de su llanto: su amada abuela. Amalia había fallecido una semana antes de competir y ella escribió con fibrón negro la palabra “abuela” y un corazón. Pero su aquí y ahora está puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde competirá en las pruebas de 400, 800 y 1500 metros libre. Hoy, esa es su gran obsesión tras haber podido eludir viejos fantasmas que la tuvieron bordeando un retiro prematuro luego de estar en 2020, por el confinamiento por el Covid-19, más de 120 días sin sumergirse en el agua. Lejos de su hábitat natural, Delfina pensó en retirarse. En el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos que se desarrolló en marzo pasado en el Centro Acuático del Parque Olímpico en Villa Soldati, el mismo lugar donde se había alzado con dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, Delfina empezó a despejar dudas e imponerse certezas. Fue oro en los 800 metros libres, terminó como escolta en los 1.500 metros y el primer lugar en los 400 metros libres fue la llave para que la Selección argentina de natación volviera a quedarse con el título después de 55 años.

Pero, ¿por qué es tan buena Delfina Pigantiello? ¿Realmente es tan buena? La respuesta resulta, a priori, sencilla. El sí se hace inexpugnable, rocoso, casi evidente. Los hechos hablan por sí solos. Delfina es el gran estandarte del deporte argentino. El rostro de las nuevas generaciones. Detrás de ella, el resto. Todo, en medio del ajuste que sufrió y del que buscan reponerse los deportistas de alto rendimiento argentino desde que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) recibiera una daga al corazón cunado el organismo de composición mixta (ámbito público y privado) vio reducidos sus ingresos en los últimos años.

Pero volvamos al fenómeno Pignatiello, por más que ella misma se esfuerce y empeñe en sacarse ese rótulo: “No me gusta pensarme como una promesa nacional del deporte, sino como que me encanta entrenarme y competir. Durante los Juegos de la Juventud 2018 me pusieron una mochila que me mataba, ni yo ni nadie la tiene que estar cargando porque nadie te ve en el día a día, solo mira un resultado. Comparto con un círculo de gente muy chico, pero después, cuando ganás la medalla, están todos colgados ahí”.

Para su compañera de equipo Virginia Bardach, recientemente clasificada a los Juegos de Tokio 2020 (en 400 metros combinados), la chica de San Isidro, al norte del conurbano bonaerense, “es una crack que no tiene techo. Lo más importante es que confía mucho en sí misma, sabe cómo correr, no se achica ante nada, se entrena muy bien y, para mí, va a llegar muy lejos".

En sintonía, Osvaldo Arsenio, ex Director Nacional de Deportes, actual secretario honorario de la Federación Internacional de Natación (FINA) que está radicado en Alemania, se trata de la aparición argentina más rutilante del milenio. “De las millenials es sin dudas la nadadora y la deportista individual de cualquier disciplina cuyo surgimiento nos ha creado las más grandes expectativas. Y al mismo tiempo generó grandes realidades, porque siendo tan joven ya consiguió mucho. Tiene para participar en otros dos Juegos Olímpicos, al margen de Tokio 2020. Pero obviamente, ese nivel de competencia no es fácil", detalló en una entrevista.

Delfina Pignatiello, en su hábitat natural: el agua (Fuente: Getty Images)

Mientras que para Ariel Quassi, ex nadador de la Selección argentina Paralímpica, actual entrenador y docente, Pignatiello es, sin ninguna duda, la mejor nadadora argentina. “Delfina es un gran descubrimiento de Juan Carlos Martín, un entrenador con mucha trayectoria. Una de las características más fuertes, aparte de su gran técnica y de un proceso de entrenamiento constante que llevó adelante primero con el Gallego Martín y ahora con Gustavo Roldán, es que supo destacarse por la gran capacidad para correr varias pruebas muy específicas como los 400, los 800 y los 1.500 metros que no suelen ser habituales acá. Su principal cualidad en ese alto nivel en el que ella compite es que nunca vi una nadadora ni un nadador argentino con la cabeza y la personalidad de Delfina. Esa es su gran tanlento y en el máximo nivel termina haciendo la diferencia en los pequeños detalles”, opinó Quassi.

Las opiniones apuntan a lo mismo. Ninguna busca descubrir nada, ni poner negro sobre blanco. Lejos de cualquier obsecuencia, para los especialistas, Pignatiello es algo así como un talismán pulido y brillante listo para mejorar cada versión que pueda mostrar. En verdad, para Delfina Pignatiello no existe la recompensa sin el esfuerzo. Se define como una deportista profesional 24 x 7 y su vida está organizada en función al alto rendimiento deportivo. El resto, las redes, sus amigos y todo lo que sea por fuera de una pileta, lo emplea para oxigenar su cuerpo y su mente.

Lee También