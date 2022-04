El mundo del fútbol no se salva de los elefantes blancos, muestra de ello son los escenarios que quedaron a medio construir por diferentes decisiones.

Quiebras de dueños, malversación de fondos e incluso desastres nucleares hacen parte de un selecto grupo de escenarios deportivos que fueron abandonados y que al sol de hoy no tienen acción de equipos de fútbol debido a que no están en óptimas condiciones.

Curiosamente hay varios de ellos que ni siquiera tienen un césped para la práctica deportiva. En Bolavip.com nos adherimos a la información brindada por la cuenta de Twitter, Histoporte, a través de un hilo rememoró cinco escenarios del fútbol que quedaron abandonados y que hasta están en ruinas.

Hay un caso bien particular y es el de Valencia, uno de los equipos históricos de España, que pese a que ahora mismo no pasa por su mejor momento tanto en la Liga local como en competiciones internacionales, debido a que no está en ninguna de ellas, pretendía abandonar el Mestalla, pero la construcción de su nuevo estadio está en veremos.

Recientemente, Ucrania es uno de los países que más ha estado en boca de todos por la invasión rusa a su territorio, sin embargo, hay una plaza deportiva que quedó abandonada debido al desastre nuclear que hubo en Chernóbil, y es que ese lugar según la cuenta de Twitter es peligroso porque sigue siendo un área de alta radiación.

Pero no solamente sucede con escenarios en Europa, también en Latinoamérica hay un caso y es el del Estadio Acapulco, un proyecto que no tuvo continuidad desde 2014 y que se quedó solo estructuras y bases, no obstante, ahora mismo ni se conoce cuáles fueron los motivos de la detención de la construcción.

Estadios abandonados en el mundo: