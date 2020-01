Los cinco mejores Super Bowl de 2010-19

2 Super Bowl LI (2016)

Fue difícil no ponerlo en el primer lugar, sobre todo considerando que fue uno de los triunfos más importantes para la historia de los New England Patriots. Aún es difícil explicarle a alguien que no sabe de este juego como es que Atlanta Falcons ganaba 28-3 en el tercer cuarto y, aun así, no se quedó con el título.

Un brillante James White y un correcto Tom Brady que se quedó – para muchos injustamente – con el MVP, lideraron la histórica remontada de 25 puntos (récord en la NFL) para llevar el Super Bowl a tiempo extra por primera vez en 51 años (con una de las mejores atrapadas jamás vistas a manos de Julian Edelman para acercar el último touchdown).

Luego de ganar el volado de la moneda, el equipo de Bill Belichick se metieron en la zona roja y estuvieron a un par de centímetros de perder la posesión cuando Vic Beasley desvió un pase a Martellus Bennett. Sin embargo, una jugada después, pusieron el balón nuevamente en manos de White que, con un gran esfuerzo tras el contacto de los defensivos en la yarda 1, se estiró para la anotación que significó el quinto título para la franquicia.