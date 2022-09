Colo Colo tiene en Maxi Falcón a uno de los líderes del equipo en la previa al duelo contra la Universidad Católica, que terminó de la peor forma. El Arengazo, con 10 mil hinchas en el Estadio Monumental, culminó con la que pudo ser una tragedia tras el colapso de una estructura metálica, que sembró la preocupación máxima para los fanáticos.

Falcón, en las imágenes, fue uno de los que más disfrutó con el aliento de los hinchas. Sin embargo, con el paso de los minutos y las informaciones, el Peluca fue decayendo en su ánimo y el uruguayo se vio cabizbajo con lo ocurrido. Sin duda, el melenudo zaguero mostró su preocupación y enojo por lo ocurrido este mediodía en Macul.

“Sí, cuando entré a la cancha no me di cuenta de lo que pasó. Cuando subimos se comentó que había pasado algo y si pasó algo espero que estén bien. Lo he dicho reiteradas veces, lo hemos dicho acá y en otros clubes: insistir en que la gente se comporte. El domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto", dijo.

Además, el uruguayo de Colo Colo agregó que: "En lo personal, me enoja un poco porque hemos estado insistiendo en que la gente no haga eso, que se porte bien. Primero es por ello y después por nosotros, porque nosotros los necesitamos y que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más".

Maxi Falcón se enojó con los hinchas de Colo Colo y su comportamiento que terminó con el colapso de una estructura del Monumental (Guille Salazar).

De igual manera, Falcón llamó a la calma, la paciencia y que se apunte a la tranquilidad en el Estadio Monumental para que el desafío ante la Universidad Católica se desarrolle de buena forma.

"¿Se acuerdan cuando yo dije que esto no era clásico? Creo que estas declaraciones, en estos momentos no ayudan. Realmente hay que reflexionar con lo que pasó y con lo que está pasando. Realmente es grave, yo tengo familia por ahí que viene al estadio y vivir eso no es lindo. Tengo un hijo chico y uno por ahí cuando está jugando no sabe que le puede pasar a la familia y ellos pueden estar igual, porque sus padres deben estar preocupados. Realmente es algo preocupante y que todos podamos sacarlo de mejor manera, que es lo que todos queremos", dijo.