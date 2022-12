Yeferson Soteldo está en la mira de Colo Colo para la temporada 2023, a pesar a que le quedan varios años de contrato con Tigres. El ex ayudante del Cacique, Cristián Saavedra, no cree que el venezolano sea el nombre para los albos.

Ex ayudante de Colo Colo liquida la opción de Yeferson Soteldo al Cacique: "Si es por nombres, Cristiano Ronaldo está libre"

Yeferson Soteldo volvería a Chile para jugar por Colo Colo, a pesar que hace cuatro años besó la camiseta de la Universidad de Chile en un clásico contra la Universidad Católica y se tatuó un león en la espalda. El venezolano pertenece a Tigres y en México tiene la puerta cerrada, a pesar que le restan 3 años más de contrato. Gustavo Quinteros quiere al jugador para reemplazar a Gabriel Costa en el Cacique.

Sin embargo, el nombre no causa para nada consenso ni menos alegría a los cercanos del cuadro albo. El ex ayudante de campo del Bichi Borghi en el Monumental, Cristián Saavedra, no cree que Soteldo sea el jugador que Colo Colo requiere en este minuto.

"La verdad es que hace mucho tiempo no se he sabido mucho de él. Por nombre está bien, pero no se sabe cómo jugó en la última temporada", esbozó en diálogo con Bolavip.

Para continuar, Saavedra prosiguió con su relato mencionando que "Cómo nombre, sí, podría ser bueno para Colo Colo, pero planteo lo siguiente: ¿Es lo que realmente necesita Colo Colo?"

Yeferson Soteldo volvería a Chile y dejaría su pasado en la U para firmar en Colo Colo (Agencia Uno)

Saavedra en un tono bien particular ironizó sobre un posible refuerzo que podría llegar a Colo Colo antes que Soteldo, quien vendría a cumplir un rol al club por su nombre dejado en el fútbol chileno anteriormente.

"Si vamos viendo que es lo que tenemos, lo que nos falta, podría ser, pero si es por nombres, Cristiano Ronaldo también está libre. La verdad es que no es el nombre que debería sumar Colo Colo para el próximo año", dijo a Bolavip.