Colo Colo dio uno de los grandes golpes al mercado al fichar al arquero de Everton Fernando de Paul, con pasado azul y de selección. El Tuto ya se integró a los entrenamientos bajo las órdenes de Gustavo Quinteros y está listo para competir por el arco con Brayan Cortés.

En conversación con DirecTV se refirió a la reacción de los hinchas de Universidad de Chile por su fichaje. "Yo siempre me manejo con perfil bajo, los hinchas son muy pasionales y los entiendo. Nunca hablé cosas para quedar bien con la hinchada. Siempre hay que tratar de tener un respeto por los hinchas", afirmó.

Agregando que "hay mucha gente que me tiene mucho cariño en la U. No guardo rencor con nadie, valoró mucho lo que viví en el club. Nunca tuve conversaciones para seguir, no se acercaron, pero me fui tranquilo, ya que di lo mejor".

Tuto de Paul se refirió a su llegada a Colo Colo (DirecTV)

Respecto a su llegada a Colo Colo, De Paul contó que "apenas finalizó el torneo las conversaciones con Colo Colo se incrementaron, se encaminó todo muy rápido. No lo dudé un segundo por lo que genera el club. Además, me gustan este tipo de desafíos".

El Tuto además se ilusiona con lo que viene. "Me gustaría jugar la Supercopa ante Magallanes, pero hay que demostrar, convencer y competir mucho en el día a día. Los arqueros somos muy leales en la competencia, será muy buena con Brayan y todos los porteros", asegura.

Para el final, el portero se ilusiona con lo que viene para su equipo. "El objetivo es avanzar de fase, pero no puedes descuidar el torneo nacional, la Copa Chile y la Supercopa. En este equipo hay que ir por todo. La idea es por lo menos pasar de fase y espero que así sea", cerró.

