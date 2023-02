Juan Cristóbal Guarello realizó su análisis sobre la nueva caída de Colo Colo en el Campeonato Chileno de Primera División. El periodista y comentarista de la Radio Agricultura opinó sobre el nuevo paso en falso del Cacique, que lo tiene a los tumbos en el Torneo Nacional y que, además, lo hace perder terreno en post del bicampeonato. El primer palo del connotado comunicador fue para la dupla de centrales conformada por Ramiro González y Daniel Gutiérrez.

"Bien planteado por Fernando Díaz. Si la pelota iba para Parraguez tenía que tener centrales muy aplicados, muy fuertes y no fue así. No fue así para Colo Colo, se los llevaron puestos, le embocaron cuando tenían que hacerlo y no tuvo capacidad para reaccionar. Una cosa era llevar a Coquimbo y meterlo en el arco y qué se yo, pero al final metió un descuento. El final no se puede discutir mucho, porque Coquimbo gana bien", dijo.

Otro gran problema que ve Guarello apunta al colectivo y el poco manejo en el campo de juego, ya que Colo Colo se mostró como un equipo muy errático, con muchos ripios y que sus falencias da señales del temor que existe por hacer las cosas mal

"Hay una cosa en Colo Colo, la semana pasada hablamos de la timidez, la inseguridad y ahora a Colo Colo se le nota mucho la inseguridad, hay poca convicción sobre todo en la parte defensiva de lo que se está haciendo. Hay mucha inseguridad, hay mucho temor a equivocarse y el temor a equivocarte evidentemente hace que te equivoques más", resaltó.

Ramiro González tuvo otra débil presentación en Colo Colo (Guille Salazar)

Aprovechando el espacio, Guarello también cargo la mano a Quinteros en el tema de Erick Wiemberg, ya que el jugador entró con un vendaje visible y, finalmente, salió reemplazado antes de los 20 minutos de partido generando un gran problema para Colo Colo, ya que Agustín Bouzat, sin ser especialista por esa banda, tuvo que asumir el desafío de correr como lateral.

"A ver... O sea Quinteros pasa corbata acá, ah. Mandar a un lateral lesionado a la cancha es culpa del técnico, siempre (...)", dijo Guarello.