SIN RUMBO

Por Darío Sanhueza

Pasan las fechas, empieza a quedar claro cuáles serán los equipos que pelearán el campeonato, y este partido con Coquimbo era una importante instancia para demostrar si el equipo estaba para aquello. El rival venía de dos derrotas consecutivas, con una interna complicada tras el ingreso de hinchas a una práctica. Como dijimos en la columna anterior: no había excusas para no ganar y no mostrar un mejor fútbol que el que habíamos visto hasta la fecha anterior.

Sin embargo, el panorama no sólo no muestra progresos, sino que derechamente retrocesos. En algún momento íbamos a perder el invicto en el Monumental a nivel local, pero pocos esperábamos que fuese contra Coquimbo, donde por varios momentos Colo Colo no sólo se vio mal, sino que derechamente poco serio.

En la previa parecían razonables algunas decisiones: César Fuentes de lateral derecho, Dani Gutiérrez acompañando a Ramiro González, y el retorno tras varios meses de Vicente Pizarro. Pero lo que se vio en cancha fue realmente malo, ante un rival muy discreto, pero serio hasta el minuto 96, con el horror de Sánchez que permitió el postrero descuento de Lezcano.

Colo Colo se retiró ofuscado del Estadio Monumental. | Foto: Agencia UNO

El muchacho Chandía realmente hizo lo que quiso con Fuentes, parece que el puesto de lateral derecho tiene una maldición sólo comparable con el cargo de profesor de Artes Oscuras de Harry Potter. Vicente tuvo un retorno en un nivel muy bajo, impropio de un jugador de sus condiciones y seguramente él lo sabe, tiene alta responsabilidad en el primer gol al haber perdido la pelota tan fácil. Y así otros rendimientos, Cortés está volviendo ser el arquero que evita goleadas pero no gana puntos; Ramiro González no da garantías; Castillo muestra chispazos de velocidad pero no decide bien y parece algo temeroso; Palacios tampoco ha exhibido más que algunos poco útiles relumbrones de su talento; Bolados no logra desequilibrar; a Pavez le ha pesado la capitanía como el anillo a Frodo; Thompson no entró bien; etc..

Lo de Dani Gutiérrez merece un párrafo aparte. Todos sabemos que él puede jugar mucho mejor que el malísimo partido que hizo ante Coquimbo. Pegarle en el suelo sería una crueldad injusta con un muchacho formado en el club, y seguramente él tiene claro que este es el nivel de exigencia y presión al cual se ve expuesto cualquier jugador que vista esta camiseta –y con un estadio lleno–. Esperemos que pueda tener la fortaleza para reponerse de un momento durísimo como el vivido ante los piratas.

Y pese a lo mal que se vio el equipo, a la lamentable ausencia de liderazgos futbolísticos –un poco se recuperó con la entrada de Gil, pero con su habitual imprecisión de los últimos meses–, igualmente pudo obtenerse algo más en este partido. Coquimbo ofreció muchas licencias, especialmente en el luego aéreo, donde Colo Colo malogró varias ocasiones, incluso pudiendo empatarlo en la última vía Lezcano. Además de todo hubo mala suerte, con la lesión de Wiemberg (que tenía más vendas que Tutankamón y aun así, inexplicablemente no había otro lateral en la banca, tuvo que ir Bouzat para allá), los dos cabezazos en los palos de Ramiro González y los dos goles anulados a Benegas, cuya energía es de lo poco rescatable de este partido.

ver también Colo Colo y Magallanes invierten localía por la séptima fecha

Colo Colo siempre buscó, no es un problema de actitud. Es un problema futbolístico estructural, particularmente del medio hacia atrás, que encontró ante Coquimbo una expresión sólo comparable a la sangría del segundo tiempo en Rancagua. El torneo pasado recibimos diecisiete goles en treinta fechas, ahora van once goles en apenas cinco partidos. Tampoco hay algún rendimiento individual que permita proyectar un liderazgo en cancha que conduzca a un mejor juego colectivo. El futuro está complicado, veremos si se juega contra Magallanes, y si no, lo siguiente será este Cacique golpeado y sin rumbo defendiendo el histórico invicto en el Monumental ante la mejor U de los últimos años. Es más que urgente mejorar.