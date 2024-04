Este miércoles Colo Colo enfrenta a Cerro Porteño por la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, partido que se disputa en el Estadio Monumental válido por el Grupo A.

Para este cotejo el entrenador de los albos, Jorge Almirón, citó a 27 jugadores, quienes concentraron en el hotel a la espera de la lista final para el duelo de esta jornada.

Y en la previa, cuando toda la delegación del Cacique ya estaba en Macul, el técnico argentino incluyó a 23 nombres en la planilla oficial que entregó la Conmebol.

En esta uno de los ausentes fue el volante Ignacio Jara, quien no la ha tenido nada fácil con Almirón e incluso el pasado lunes se refirió a su complejo presente en entrevista con AS Chile.

“Obviamente que cuando un futbolista no juega, se empieza a desesperar y hay algunas dudas, pero la verdad es que si me lo tomara de esa manera, yo sería el único perjudicado. Trato de ser positivo. Lamentablemente, ahora me tocó estar a mí en esta situación, pero es parte de”, dijo al medio mencionado.

El mediocampista de 27 años volvió de su préstamo en Cobreloa e intentó ganarse un lugar en la pretemporada, pero el ex DT de Boca Juniors no lo está considerando para los partidos. De todas formas decidió quedarse en el plantel para este primer semestre.

Las llamativas historias de Ignacio Jara tras quedar fuera en Colo Colo

Y tras quedar fuera de la lista final contra Cerro Porteño, Jara subió una llamativa historia a su cuenta de Instagram, entrenando en el gimnasio del Estadio Monumental minutos antes que comenzara el partido. La fotografía la acompañó del mensaje “A seguir fuerte”.

Mientras que más tarde, subió un nuevo registro ya instalado en los palcos de La Ruca, apoyando a sus compañeros ante el Ciclón de Barrio Obrero.

Mira a continuación las historias de Ignacio Jara

Captura de la historia de Instagram de Ignacio Jara.