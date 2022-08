Iván Morales no logra encontrar la tranquilidad necesaria en su paso por el fútbol mexicano. El delantero chileno ya hace unos días atrás se debió enfrascar en escuchar las quejas de los hinchas de Cruz Azul luego de la goleada en el clásico frente al América.

No obstante, el futbolista chileno no encuentra la calma necesaria debido a que durante el pasado fin de semana en pocos minutos que tuvo en cancha terminó por irse expulsado en la victoria de su equipo, volviendo a ser noticia por puntos negativos.

Lo cierto es que los históricos exfutbolistas de La Máquina Cementera lanzaron todos sus dardos en contra del futbolista. Se trata de Carlos Hermosillo, quien en TV Azteca en México barrió el piso con el delantero criticándolo por su físico y los temas extrafutbolísticos.

“Rotondi hizo gol, le pone buena actitud, es entregado, pero lo de Iván Morales, el tipo está más gordo que yo, no mamen, hasta yo puedo jugar y lo hago mejor que él”, comenzó destacando el exfutbolista al respecto del canterano de Colo Colo.

Iván Morales termina expulsado en la victoria de Cruz Azul del pasado fin de semana. (Foto: Getty Images)

Pero eso no fue todo, debido a que adicionalmente se ensañó explicando que “Que me disculpe el jugador, pero no puede ser. Escribes ‘Iván Morales’ en Google y vas a ver qué es lo primero que aparece, cosas de que se quejan los vecinos, que le mandan a la policía y temas así”.

Cruz Azul sin la presencia de Iván Morales se medirá este fin de semana como visitante frente al FC Juárez, duelo que está programado para este viernes 2 de septiembre a partir de las 22:05 horas.