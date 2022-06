La eliminación de la Selección Peruana del Mundial tras caer por penales ante el combinado de Australia en Qatar, sin duda que generó una desilusión tremenda para los hinchas del dicho país, quienes ya se veían con en una nueva cita mundialera.

Si bien todo el plantel dirigido por Ricardo Gareca quedó con amargura y pena por esta situación, hay un jugador que sin duda sigue masticando la bronca y desolación por esta decepción y se trata del defensor Luis Advíncula.

Tras la caída, el jugador de Boca Juniors se notó muy afectado y llorando, tras malograr uno de los penales de la Selección Blanquirroja, la cual terminó siendo clave para la caída de los dirigidos por el Tigre ante los Oceánicos.

Horas más tardes, el jugador se desahogó en sus redes sociales, en donde reveló una dura noticia para el pueblo peruano, ya que Advíncula indicó que se retiraría de la Selección por lo sucedido en esta jornada.

El defensor peruano renunció a su Selección | Foto: Getty Images

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco", fue lo que indicó en su escrito.

La noticia caló fuerte en los habitantes del Perú, quienes a la sumada pena de no poder asistir al Mundial de Qatar 2022, se tuvieron que enterar de la renuncia de uno de sus últimos referentes en la zaga peruana.