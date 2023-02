Durante los últimos días Neymar ha sido protagonista de noticias tanto fuera como adentro de la cancha. Por ejemplo, hoy hizo noticia porque se lesionó durante la victoria agónica del PSG sobre el Lille por la Ligue 1 de Francia, pero antes del encuentro se reveló que el futbolista brasileño habría intentado concretar un trío sexual con dos compatriotas.

Se trata de las gemelas Key y Keyt Alves, voleibolistas y modelos brasileñas que también han tenido participaciones en programas como Gran Hermano, instancia en la cual Key reveló que el astro brasileño del PSG le hizo una particular propuesta.

"¿Sabes lo que dijo? Qué si podía conseguir sexo con ambas", declaró Key, quien también mencionó que Neymar había contactado primero a su hermana Keyt, pero ella rechazó su propuesta.

A pesar de que su hermana rechazó la oferta, Key confesó que podría haberle dado una oportunidad si el ex jugador del Santos no hubiera contactado a su hermana. "Fue su error. Si me hubiera enviado un mensaje, ya estaría allí en París. Se equivocó con nosotras", declaró Alves.

Actualmente Neymar es duda para la revancha de los octavos de final entre el PSG y Bayern Múnich por la Champions League debido a la lesión en un tobillo.