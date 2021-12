Deportes Melipilla atraviesa por una situación extremadamente delicada en el fútbol chileno, después de que la primera sala del tribunal de la ANFP dictaminara la expulsión del club de la ANFP por los dobles contratos, algo que pueden apelar a la segunda sala para revertir la decisión de la primera.

Gonzalo Lauler, capitán de Deportes Melipilla en la campaña 2021, relató en Las Últimas Noticias el drama que se vive en el club hoy por hoy, asegurando que es un momento de angustia y sorpresivo.

“No he hablado con el resto de mis compañeros, me he ido informando a través de internet y es todo muy complejo. La mayoría terminamos contrato, aunque seguimos pendientes porque fuimos construyendo de a poco sus logros deportivos y duele que todo se defina en un escritorio. Es penoso por todo lo que acarrea. Es sorpresivo, drástico y duro el tema de lo que decretó la primera sala, pero es apelable y se está en proceso de eso para cambiar esta decisión”, comenzó en su relato.

En esa misma línea agregó que “No es solo un castigo al club en Primera, sino que se lleva muchas cosas más. La gente que hace la pega invisible también sufre, las familias de todos nosotros. La dedicación que le entregamos al club es inmensa. Es todo muy lamentable”.

Laluler lamenta que los hinchas del potro no hayan podido ver a su equipo en cancha: “El estadio estaba en construcción, nuestros hinchas ni siquiera pudieron vernos en Melipilla, disfrutar de local su equipo en Primera División”.

En el cierre, reveló que el drama de Melipilla arrastra a otras ramas y a todo el club en general:“Hay decenas de personas en el fútbol formativo, se había creado el equipo femenino con niñas de la zona que nunca habían tenido una oportunidad en el profesionalismo. Da angustia y pena por todo lo que venía desarrollando el club en distintas áreas. Todos esos sueños pueden quedar en nada”, cerró.