Universidad de Chile sufre con el accidente protagonizado por Leandro Fernández al otro lado de la cordillera, donde ahora un histórico azul repasó al delantero por hacer noticia fuera de la cancha y no dentro de ella.

Leandro Fernández está en el ojo el huracán tras el accidente automovilístico que protagonizo en Argentina, donde chocó su vehículo y, más encima, se encontraba bajo la influencia del alcohol según la alcoholemia posterior que le hicieron.

La noticia extra futbolística de Fernández no llega en el mejor momento de Universidad de Chile, club que no ha podido encontrar la victoria en los últimos partidos pero que agarró una solidez donde tampoco pierde.

En ese tenor, Sandrino Castec, histórico de Universidad de Chile, diálogo con RedGol y se refirió al accidente de Fernández: “Uno comete errores en la vida y hay que ser consciente de eso, pero en un momento crítico de la institución no es el momento de meterse en ese tipo de problemas. Espero lo solucione, porque es complicado en Argentina”.

“Que de vuelta la página y a lo mejor se pueda revertir (…) No sé por qué tantos días de descanso si la U todavía no es un equipo que muestre que puede ganar el campeonato”, dijo con un tono de crítica hacia las libertades concedidas al plantel.

Castec pide a Fernández que se adentre en lo que es Universidad de Chile: “Hay que ser claro. Las diferencias son muy grandes en la parte económica como los del 80 o 90 a los de ahora. Hay que meterse en la institución”.

En el cierre, la vieja gloria azul lo único que quiere es que esto no repercuta en la U: “Es mala fortuna, ojalá no tenga los problemas que pueden agravarse allá. La U no puede hacer en algo por un problema de un jugador”, cerró.