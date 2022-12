Matías Moya ya es jugador de Colo Colo. El chileno argentino se realizó todos los exámenes médicos en la Clínica Meds y en las próximas horas será presentado en el Estadio Monumental, luego de romperla durante dos años en Ñublense. El gestor de su venida a Chile fue Jaime García quien apostó por el formado en River Plate y le dio chances en los Diablos Rojos.

Moya tiene madre chilena y arribó en 2021 al país, luego de no tener tanto éxito en River Plate y Banfield, donde jugó en la Primera División de Argentina. Acá en Chile, García ayudó al jugador a consolidarse en el fútbol chileno. Por ello, el Mati no olvida a sus compañeros ni a su mentor.

"Me siento en un muy buen momento. Lo demostré en Ñublense en este campeonato y en el torneo anterior, así que la verdad estoy muy feliz. Sí, el paso por Ñublense me sirvió muchísimo en mi carrera. Maduré mucho y me ayudó bastante para lograr la continuidad que no tuve en Argentina. Ñublense es un club muy importante para mí", expresó.

Matías Moya viene a Colo Colo a entregarle varias posibilidades a Gustavo Quinteros puede jugar como extremo por la izquierda o bien como interior por ese costado.

Jaime García fue fundamental en la carrera de Matías Moya en Ñublense (Agencia Uno)

Moya llega a Colo Colo por petición de Gustavo Quinteros, quien sí quería al jugador chileno argentino, quien, además, puede ser una apuesta para la Selección Chilena en el futuro.

"Sí, lo de la Selección lo tengo presente. Me enfocó ahora en ganarme un puesto en Colo Colo y lo que venga después bienvenido sea. Todavía no tuve una charla específica por él. Puedo jugar de extremo, de mediocampista y donde me quiera poner trataré de estar a la altura", manifestó.