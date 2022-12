Mauricio Pinilla no se quedó callado y criticó la forma de actuar comunicacionalmente de la U y felicitó a Colo Colo.

Mauricio Pinilla barre con Universidad de Chile: "Me gusta comunicacionalmente como se maneja Colo Colo, en el CDA no habla nadie"

Si hay un ex jugador que en más de alguna ocasión ha criticado el actuar de la dirigencia de Universidad de Chile es Mauricio Pinilla. Esta vez, el panelista de Deportes Agricultura agarró el micrófono para hablar de la importancia en el tema comunicacional de los diversos equipos del fútbol chileno.

Y es que este martes 6 de diciembre, Colo Colo hizo oficial la llegada de Ramiro González en una conferencia de prensa en la que participaron el presidente Alfredo Stöhwing, el gerente deportivo Daniel Morón y el propio jugador.

Los tres involucrados contestaron preguntas de los periodistas en el Estadio Monumental | Foto: Colo Colo

La conferencia de prensa fue analizada por Pinigol, quien aprovechó su momento en el programa radial para pegarle duramente a los directivos de Azul Azul y felicitar al Cacique.

"Me gusta comunicacionalmente cómo se maneja Colo Colo. Habla el presidente, habla el director deportivo, hablan los jugadores...Pero si tú vas a meter un micrófono al CDA no quiere hablar nadie", apuntó el ex ariete azul.

"El presidente aparece cada ocho meses hablando puras tonteras y el director deportivo de vez en cuando, muy puntualmente. ¡Hay que abrirse a la comunicación, hay que dialogar, hay que expresar lo que está pasando! Colo Colo eso lo hace perfecto", sentenció.

Recordar que ambos equipos actualmente se encuentran de vacaciones y en los próximos días volverán a iniciar la pretemporada con sus respectivos entrenadores.