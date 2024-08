El ex seleccionado nacional no se hizo problemas para elegir al mejor futbolista chileno de todos los tiempos.

Cuando se habla del mejor futbolista en la historia de Chile es sin duda una de las preguntas más difíciles de responder, ya que el balompié nacional ha tenido a grandes exponentes que han dejado su huella tanto en el ámbito local como en el internacional.

Leonel Sánchez, Carlos Caszely, Elías Figueroa, Marcelo Salas, Iván Zamorano, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo son algunos de los nombres que bien podrían considerarse como ‘el mejor’ de la historia.

Vidal es historia pura en La Roja. | Foto: Photosport

Esa pregunta, que no tiene una única respuesta correcta, se la hicieron a Waldo Ponce. El ex seleccionado nacional fue consultado por el mejor de la historia y no dudó ni medio segundo para responder la interrogante.

“Para mí, Arturo Vidal. Hay jugadores que son muy buenos, pero no tienen corazón, hay jugadores malos que tienen corazón, pero Arturo tiene corazón y es bueno”, dijo sobre el King quien hoy por hoy se recupera de una dura lesión en Colo Colo.

El debate es largo y hay distintas posturas y argumentos para posicionar a un jugador como el mejor de la historia, pero sin duda que Arturo Vidal ha hecho la carrera y tiene los pergaminos como para entrar a la pelea de los jugadores más destacados en la historia del balompié nacional.

Los títulos de Arturo Vidal en su carrera

Arturo Vidal, a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional, ha cosechado 3 títulos con Colo Colo, 7 con la Juventus, 6 con el Bayern Múnich, 2 con FC Barcelona, 3 con Inter de Milán, 2 con Flamengo y las recordadas Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016.