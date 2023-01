¿A qué hora se estrena The Last of Us? Horarios y dónde ver en Latinoamérica

Ya no queda nada para que se estrene oficialmente la serie The Last of Us, la cual estará basada en el popular videojuego de Naughty Dog y que será protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal. Revisa su fecha y horario de estreno.

¿Cuándo se estrena The Last of Us?

La serie de The Last of Us se estrenará mañana domingo 15 de enero de 2023 a través del canal HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.

¿A qué hora se estrena The Last of Us?

A continuación te dejamos el horario en el que comenzará a emitirse esta serie en Chile y en el resto de Latinoamérica:

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm .

. Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

De un juego a serie

The Last of Us es una serie que se hizo basada en un juego que Naughty Dog lanzó en 2013 en exclusiva para la plataforma de PlayStation 4. La historia está protagonizada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), quienes deben sobrevivir en un mundo posapocalíptico que se desarrolla en un Estados Unidos que está infectado por un extraño virus.

Se espera que el primer capítulo de esta serie dure aproximadamente una hora y 35 minutos. Además, The Last of Us estrenará un capítulo cada semana, tal como otras series como por ejemplo House of the Dragon.

Cabe destacar que Neil Druckmann, jefe de Naughty Dog y responsable de esta franquicia, también es parte de los guionistas de la serie de HBO.

En el elenco de la serie también destacan Gabriel Luna, quien interpreta a Tommy, hermano de Joel y Merle Dandridge, actriz que interpreta a Marlene.