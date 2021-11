El próximo domingo 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Ya están disponibles los padrones electorales, pero a la ciudadanía le surge la duda en la previa: ¿entre qué horarios se podrá ir a votar?

Al igual que todas las elecciones en suelo chileno, no será obligatorio para la ciudadanía asistir a los comicios y no habrá multa para el que decida no presentarse.

+¿Cómo saber si soy vocal de mesa en las Elecciones de Chile 2021?

¿A qué hora se puede votar en las Elecciones de Chile 2021?

Al igual que en las últimas elecciones, podrán presentarse a votar todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años de 08:00 a 18:00.

¿Con qué documentación hay que presentarse?

El Servel ya publicó los locales de votación y la lista definitiva de vocales de mesa para el próximo domingo y se podrá consultar en la página oficial. Además, confirmaron que para emitir el voto sólo deberá presentarse la cédula de identidad o el pasaporte.