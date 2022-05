AEW Double or Nothing 2022 | Día, horario y quién transmite EN VIVO por TV y ONLINE el PPV de lucha libre

Este domingo nuevamente será un día de evento especial de lucha libre y esta vez será de parte de la empresa All Elite Wrestling (AEW) con Double or Nothing 2022, evento que se desarrollará en el T-Mobile Arena, recinto ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

AEW es la actual competencia de WWE y cuenta con varios ex luchadores de la empresa Vince McMahon, tal es el caso de CM Punk, quien retará a Hangman Page por el campeonato mundial máximo de la empresa. Otro de los combates destacados del evento será el tag team entre los Young Bucks y The Hardys, legendarios luchadores que hace unos meses se volvieron a reencontrar en la empresa de Tony Khan.

Mientras que uno de los villanos más populares de la compañía también verá acción en el evento, se trata de MJF, quien combatirá mano a mano contra Wardlow, uno de los luchadores que está ganando protagonismo en la empresa.

En los combates femeninos la hábil Thunder Rosa defenderá el campeonato femenino contra Serena Deeb, otra luchadora experimentada dentro del cuadrilátero. También se definirán a los ganadores masculinos y femeninos de la Copa Owen Hart con Adam Cole y Britt Baker como protagonistas.

Cartelera AEW Double or Nothing 2022

Campeonato Mundial de AEW: Hangman Page (c) vs CM Punk

Campeonato Femenino de AEW: Thunder Rosa (c) vs Serena Deeb

Campeonatos en Parejas de AEW: Jungle Boy y Luchasaurus (c) vs Keith Lee y Swerve Strickland vs Powerhouse Hobbs y Ricky Starks

Campeonato TBS: Jade Cargill (c) vs Anna Jay

Combate por equipos: The Hardys (Jeff y Matt Hardy) vs Young Bucks (Matt y Nick Jackson)

MJF vs Wardlow

Combate tres contra tres: House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews) vs Death Triangle (PAC, Penta Oscuro y Rey Fénix)

Anarchy in the Arena: Jericho Appreciation Society (Chris Jericho, Jake Hager, Matt Menard, Angelo Parker y Daniel García) vs Eddie Kingston, Santana, Ortiz, Jon Moxley y Bryan Danielson

Final Masculina de la Copa Owen Hart: Adam Cole vs Samoa Joe

Final Femenina de la Copa Owen Hart: Britt Baker vs Ruby Soho o Kris Statlander (la rival de Baker se decidirá este viernes en AEW Rampage )

(la rival de se decidirá este viernes en ) Combate Buy In: Hook y Danhausen vs Tony Nese y Mark Sterling

Día y Hora: ¿Cuándo es AEW Double or Nothing 2022?

AEW Double or Nothing 2022 se realizará este domingo 29 de mayo de 2022 a las 21:00 horas de Chile. Al igual que WWE, los PPV de AEW también tienen kickoff,aunque en este caso se llama Buy In y se puede ver gratis a través del canal de YouTube de AEW.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV AEW Double or Nothing 2022?

El PPV no será emitido por TV en Chile.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo AEW Double or Nothing 2022?

El PPV AEW Double or Nothing 2022 se podrá ver en vivo en streaming solo a través de FITE TV.