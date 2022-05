All Elite Wrestling presenta uno de sus eventos más importantes del año con luchas titulares por el Campeonato Mundial, el Campeonato Mundial Femenino de la empresa y las finales de la Owen Hart Cup.

AEW Double or Nothing 2022: Fecha, horario y cómo ver EN VIVO ONLINE el evento PPV

All Elite Wrestling realizará su PPV Double or Nothing este domingo 29 de mayo en el T-Mobile Arena, recinto con capacidad para aproximadamente 15.000 mil espectadores en Las Vegas que podrán disfrutar de este gran evento

A la distancia también se podrá ver el pague por ver de AEW que tendrá las finales femenina y masculina de la Owen Hart Cup en honor a la leyenda de la lucha libre.

La cartelera ofrece títulos en disputa. Adam "Hangman" Page defenderá el Campeonato Mundial de AEW ante CM Punk, que se medirá por primera vez por un título máximo desde que se unió a la empresa que preside Tony Khan en agosto de 2021.

Thunder Rosa tratará de retener el Campeonato Mundial Femenino frente Serena Deeb con quien ya tuvo una rivalidad anteriormente.

Fecha y hora de All Elite Wrestling Double or Nothing 2022

El evento se realizará el domingo 29 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada a las 16:30 hora local, 19:30 de Chile continental con el preshow. La acción central continuará a las 20:00.

Cómo ver ONLINE All Elite Wrestling Double or Nothing 2022

El preshow se podrá seguir por el canal de AEW en Youtube, mientras que el evento central tiene un costo de 19.99 dólares en la plataforma FiteTV.