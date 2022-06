All Elite Wrestling (AEW) y New Japan Pro Wrestling (NJPW) decidieron hacer un evento en conjunto, todo esto en el marco de un acuerdo que tienen de colaboración, y el resultado será el PPV llamado Forbidden Door, el cual reunirá al mejor talento por parte de las dos empresas, quienes lucharán en un ring que estará en el United Center, recinto ubicado en Chicago, Estados Unidos.

El combate principal del evento estará protagonizado por Jon Moxley vs Hiroshi Tanahashi, quienes se enfrentarán por el Campeonato Mundial Interino de AEW. Originalmente el combate iba a ser protagonizado por CM Punk, actual campeón de AEW, pero el luchador de Chicago se lesionó una rodilla días después del evento Double or Nothing y tuvo que operarse.

Pero Tony Khan, líder de AEW, no le permitió renunciar al título, por lo que el título interino se unificará con el oficial una vez que CM Punk vuelva a la empresa.

Este evento de la puerta prohibida también contará con la presencia de luchadores como Chris Jericho, Sting, Kazuchika Okada, Jay White y The Young Bucks, equipo compuesto por los hermanos Nick y Matt Jackson, quienes volverán por una noche a la popular facción Bullet Club.

Cartelera del evento

Campeonato Mundial Interino de AEW: Jon Moxley vs Hiroshi Tanahashi

Combate 4 Way por el Campeonato Mundial Peso Pesado IWGP: Jay White (c) vs Hangman Page vs Kazuchika Okada vs Adam Cole

Campeonato de los Estados Unidos IWGP: Will Ospreay vs Orange Cassidy

Triple Amenaza en Parejas por el Campeonato de Parejas IWGP y Ring of Honor: Jeff Cobb y Great O-Khan vs Dax Harwood y Cash Wheeler vs Trent Beretta y Rocky Romero

Combate por el nuevo Campeonato All-Atlantic: PAC vs Miro vs Penta Oscuro vs Malakai Black vs Clark Connors

Combate por el Campeonato Mundial Femenino de AEW: Thunder Rosa (c) vs Toni Storm

Zack Sabre Jr. vs Luchador sorpresa (en principio iba a ser Bryan Danielson , pero este se encuentra lesionado y no podrá luchar en el evento)

(en principio iba a ser , pero este se encuentra lesionado y no podrá luchar en el evento) Combate tres contra tres: Eddie Kingston, Wheeler Yuta y Shota Umino vs Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki

vs Combate cuarto contra cuatro: The Young Bucks (Nick Jackson y Matt Jackson), Hikuleo y El Phantasmo vs Sting, Darby Allin, Hiromu Takahashi y Shingo Takagi

Día y hora: ¿Cuándo se realizará AEW x NJPW Forbidden Door 2022?

AEW x NJPW Forbidden Door 2022 se realizará este domingo 26 de junio a las 19:00 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming el evento AEW x NJPW Forbidden Door 2022?

AEW x NJPW Forbidden Door 2022 no será transmitido por TV en Chile. La única opción para verlo es comprar el PPV en el sitio de streaming de FITE TV a un precio de 20 dólares.