Sin duda uno de los cantantes que está en su mejor momento es Bad Bunny, trapero puertorriqueño que en los últimos años ha lanzado éxito tras éxito que ha hecho bailar a millones de personas del Mundo. Esta semana será el turno de los chilenos, cuando el Conejo Malo se presente en dos funciones para cantar sus grandes canciones.

¿Cuándo son los recitales de Bad Bunny en Chile?

Benito Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, se presentará en el Estadio Nacional el viernes 28 y el sábado 29 de octubre de este 2022. Para ambos recitales las entradas están totalmente agotadas.

¿Quiénes serán los teloneros del Conejo Malo?

Al igual que ocurrió en los conciertos de Daddy Yankee en el recinto de Ñuñoa, se espera que los teloneros sean artistas chilenos, aunque esto no ha sido confirmado por la productora Bizarro. Sin embargo, los cantantes Pailita y Young Cister realizaron publicaciones en sus redes sociales dejando entrever que ellos dos serían los teloneros.

Fue Pailita quien subió un pantallazo de su conversación de Whatsapp con Young Cister, en donde le escribe "Lo logramos mano, te amo mucho" con la canción "De museo" de Bad Bunny de fondo. Previo a aquella storie de Instagram, Pailita subió una foto con la frase "Que buena noticia papito Dios. Más feliz que la...", acompañado de unos emojis de una carita feliz y de un conejo.

¿Cuál es la posible setlist para el concierto de Bad Bunny?

Si bien la setlist de los shows de Bad Bunny en Chile no ha sido confirmada, el sitio setlist.fm publicó la lista de canciones de su último concierto en Estados Unidos el 1 de octubre:

1. Moscow Mule

2. Me porto bonito

3. Efecto

4. Party

5. Tarot

6. La corriente

7. Neverita

8. Ni bien ni mal

9. 200 MPH

10. La romana

11. Estamos bien

12. I Like It

13. Bodak Yellow

14. Si veo a tu mamá

15. La difícil

16. Bichiyal

17. La santa

18. Vete

19. Yo perreo sola

20. Yo quiero bailar

21- Safaera

22. Tití me preguntó

23. DÁKITI

24. Yo no soy celoso

25. Yonaguni

26. Me acostumbré

27. Callaíta

28. Chambea

29. Un verano sin ti

30. La canción

31. Me fui de vacaciones

32. Enséñame a bailar

33. Ojitos lindos

34. El apagón

35. Después de la playa