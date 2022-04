Better Call Saul sin duda que ha sido una de las series más vistas desde su estreno el 8 de febrero del año 2015 y que a lo largo del tiempo se fue expandiendo con sus ya cinco temporadas. Sin embargo, los seguidores ya están expectantes para saber qué es lo que trae la sexta temporada que ya está próxima a estrenarse.

Es que el Spin-off de la popular serie Breaking Bad llega a su fin. Protagonizada por Bob Odenkirk, quien encarna a Saul Goodman, tendrá su cúlmine en este 2022 y donde se última temporada se dividirá en dos partes, emitiendo un total de 13 capítulos.

Además, hace unos días y en conversación con Variety, Vince Gilligan y Peter Gould, creadores de Breaking Bad y Better Call Saul, confirmaron la aparición de Bryan Cranston (Walter White) y Aaron Paul (Jesse Pinkmann) en esta precuela. "Sería una lástima que el programa terminara sin que (Cranston y Paul) aparecieran, ¿no es así?. Lo escuchaste aquí primero”, fueron las palabras de Gilligan.

Por otra parte, Gould agregó que la interacción entre lo que es Breaking Bad y Better Call Saul no es como ya la hemos conocido en otro momento. "Estos dos mundos se cruzan de una manera que no has visto antes. Eso es seguro".

Cabe destacar también, que en el primer tráiler se reveló el retorno de otros personajes que también son conocidos y que son 'Los Primos', interpretados por Daniel Moncada (Leonel) y Luis Moncada (Marco).

¿Cuándo se estrena y finaliza la primera parte de la temporada 6 de Better Call Saul?

El estreno de la primera parte se llevará a cabo el próximo lunes 18 de abril a través de AMC, mientras que en la plataforma de Netflix la podrás ver desde el martes 19 de abril y en que se emitirán los dos primeros capítulos, luego será uno por semana hasta el 23 de mayo.

¿Cuándo se inicia y termina la segunda parte de la temporada 6 de Better Call Saul?

La segunda parte se dará inicio a partir del día 11 de julio con un capítulo cada semana y culmirá el día 15 de agosto.