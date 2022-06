Signos del Zodiaco:

Aries (marzo 21-abril 20)

Tal vez no haya ningún gran golpe de suerte, aunque al final conseguirás que, de un modo u otro, todo salga como tú deseas o se aproxime mucho a ello.





Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes tener cuidado porque hoy actuarás más con los impulsos y emociones que con la cabeza, y lo peor no es eso, sino que te encolerizarás o te impacientarás con facilidad







Géminis (mayo 21-junio 21)

En nada verás el fruto de tus esfuerzos y con ello también te darás cuenta de que acertaste en el camino que has decidido seguir y que no todos estaban de acuerdo







Cáncer (junio 22-julio 22)

Soñar es precioso cuando esos sueños pueden llegar a hacerse realidad o cuando te permite ver todo el caudal de valores y posibilidades que tienes en tu interior, y como gracias a ellos alcanzarás algún día el éxito y reconocimiento que mereces.



Leo (julio 23-agosto 22)

La suerte está de tu lado y tú así lo sientes, y ninguna dificultad será capaz de asustarte o desviarte de tu camino. Pero a veces no te das cuenta de que sin tú quererlo puedes herir a los demás o ignorar a las personas que te rodean





Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Podrás correr algún peligro y abandonar todas tus precauciones, y hoy podría ser ese día porque en algunos momentos también debes escuchar al corazón.





Libra (septiembre 23-octubre 22)

No va a ser un mal día, pero quizás no te sientas demasiado cómodo o no domines las circunstancias como sueles hacerlo habitualmente.





Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tienes algunos enemigos ocultos que te envidian y podrían jugarte alguna mala pasada, aunque todo esto se calmará pronto.







Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Parece que te enfrentas a un mal día, pero en realidad aquí reside tu suerte porque estás en un momento en el que debes alejarte de todo lo que ya no te sirve y empezar una vida renovada y mucho más feliz.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)



Algo no funciona bien en tu vida sentimental o en la familia, algo que tú no puedes arreglar a pesar de tu enorme capacidad de esfuerzo y sacrificio, y hoy te vas a dar cuenta de ello.





Acuario (enero 21-febrero 19)

No soportas vivir una vida alejada de tus deseos más íntimos, por muy afortunada que pueda llegar a ser. Y eso te lleva a menudo a tomar decisiones o seguir caminos que los que te rodean no comprenden en absoluto.







Piscis (febrero 20-marzo 20)

En muchos casos, la persona en quien más confías suele ser aquella que al final te traiciona. Debes tener cuidado.