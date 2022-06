Signos del Horóscopo:

Aries (marzo 21-abril 20)

En realidad, no se trata de que el día vaya a ser malo, sino de que la impaciencia te domina y tú lo quieres todo ya. Tienes que saber esperar, tomarte las cosas con más calma, pensar que todo florecerá a su debido tiempo.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Te esperan grandes esfuerzos, sacrificios y trabajos en general, pero que te van a merecer la pena y también darán los frutos que esperas, ya sea ahora o algo más adelante.



Geminis (mayo 21-junio 21)

Estás en un buen momento y el destino te va a dar lo que quieres o necesitas, y si no lo hace ahora sin duda lo hará un poco más adelante.



Cáncer (junio 22-julio 22)

No debes extrañarte de que muchos de los que te rodean no te entiendan, ellos pisan el suelo, pero tú asciendes al mundo de los sueños que es tu cielo particular y lo que te llevará al triunfo final.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No soportas que las cosas se hagan de cualquier manera y mucho menos aún que tú, o incluso otros, hagan los esfuerzos y luego el premio final se lo lleve otro.





Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy te espera un día muy agradable, de esos en los que se recogen los éxitos o frutos de días o meses pasados, o se recibe alguna clase de reconocimiento.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Serás obstinado. Un desencuentro de bastante poca importancia podría terminar en un desagradable conflicto.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Ahora debes dejar que el corazón agarre el timón de tu destino y te lleve por la senda que más felicidad te pueda proporcionar.





Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Es la hora de recoger los frutos o recibir los merecidos reconocimientos, el momento final en el que estás exhausto tras los grandes sacrificios, cuando ya no puedes hacer nada más.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Ahora debes levantar el ánimo, olvidarte de las penas y sufrimientos pasados, porque todo va a cambiar tanto si te lo parece como si no, y hoy sucederá algo que te hará pensar que lo bueno está muy cerca.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Es hora de tener los pies en la tierra y poner todo lo que puedas de tu parte, porque solo así el éxito está asegurado y te darás cuenta de todo lo que puedes lograr o toda la ayuda