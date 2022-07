Signos del Zodiaco:

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy es ideal para que despliegues una intensa actividad. Pero también será muy bueno para los viajes de trabajo o los negocios en el extranjero.





Tauro (abril 21-mayo 20)

A poco que pongas algo de tu parte hoy tendrás un día rico en satisfacciones tanto mundanas como afectivas, y de gran bienestar y paz en tu interior.





Géminis (mayo 21-junio 21)

Llega la hora de pasar a la acción y tomar de forma plena el control sobre tu vida y destino.





Cáncer (junio 22-julio 22)

Quieres darle a tu vida un gran volantazo y atreverte a ir en pos de tus sueños, pero siempre que estás a punto te cuesta dar el paso y prefieres pensártelo mejor. Sin embargo, tú eres más libre cada día.





Leo (julio 23-agosto 22)



A veces das toda tu protección, ayuda y afecto a alguien que al final no solo no te lo sabe agradecer, sino que incluso te puede acabar traicionando. Esto mismo o algo muy parecido te va a suceder hoy, pero no te inquietes porque esa persona acabará muy mal y esa traición a ti te acabará trayendo un cambio favorable.





Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te espera un día de muchísimos problemas y ajetreos en el trabajo y los asuntos mundanos, hay muchas cosas que tienes que solucionar y muchas personas ante las que debes responder, pero al final todo va a ir bien y lo resolverás todo con éxito.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Ten prudencia con tus amistades, tú siempre lo das todo y te entregas más que nadie, pero no puede evitar que siempre haya alguno que se aproveche de tu bondad y generosidad. Muy pronto, tal vez hoy mismo, te espera un desengaño o una traición, pero no debes preocuparte porque en realidad es una liberación





Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Das lo mejor de ti en los momentos más difíciles, cuando parece que ya todo está perdido, y hoy vivirás alguna situación de este tipo.





Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Querrás conocer nuevos lugares y nuevas personas. Esta necesidad será muy importante hoy para ti, y si no te es posible hacerla realidad te vas a sentir muy incómodo.





Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tras tu gran fuerza y dureza exterior se esconde una persona muy sensible, a la que le duelen muchísimo estas cosas. Ahora te encuentras ante un dilema personal de este tipo.





Acuario (enero 21-febrero 19)

Ten los ojos bien abiertos porque alguien quiere aprovecharse de tu gran generosidad y bondad personal, alguien que intenta conseguir tu amor o amistad y para ello te colma de toda clase de atenciones, pero debes saber que en el fondo a esa persona le mueven intereses materiales o de otro tipo, no es buena para ti.





Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tendrás suerte en los asuntos que te toque gestionar o resolver, y te llegarán buenas noticias en relación con tus seres más queridos. Ver la predicción de hoy.