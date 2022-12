Revisa los shows musicales que no convencieron durante este importante evento deportivo

El Super Bowl es quizás el evento deportivo más importante en Estados Unidos, el cual también paraliza a gran parte del mundo con el fútbol americano. Este evento de la NFL no es solo un encuentro deportivo sino que también involucra grandes espectáculos musicales y audiovisuales, los cuales aparecen en el popular show de medio tiempo, aunque muchas veces hay presentaciones que no convencen al público.

¿Cuáles han sido los peores shows de medio tiempo del Super Bowl?

Días antes del Super Bowl de 2022 el medio ESPN, uno de los canales más importantes de deportes en el mundo, destacó las peores presentaciones que se dieron en el show de medio tiempo de este evento de fútbol americano.

Super Bowl 38 (2004)

Durante el medio tiempo del partido entre Carolina Panthers y New England Patriots se presentaron Justin Timberlake y Janet Jackson con el tema "Rock Your Body". Durante la interpretación el ex integrante de NSYNC arrancó parte de la vestimenta que tenía puesta la cantante norteamericana, lo cual opacó y marcó ese medio tiempo.

Super Bowl 55 (2021)

Un show de medio tiempo que estuvo marcado por la pandemia del Covid-19. Antes de la coronación de Tampa Bay Buccaneers como campeones de la NFL, el cantante candiense The Weeknd se presentó en el show de medio tiempo, el cual fue criticado en redes sociales por aburrido. De acuerdo a ESPN, The Weeknd invirtió siete millones de dólares para poder montar su show.

Super Bowl 48 (2014)

Bruno Mars fue el encargado de animar el show de medio tiempo con su música, pero según ESPN no lo consiguió. Diversos medios lo catalogan como una presentación plana en la cual también estuvo acompañado por los legendarios Red Hot Chilli Peppers, quienes no pudieron cambiar algunas opiniones sobre la presentación.

Super Bowl 53 (2019)

Una edición complicada del Super Bowl debido a que muchos artistas rechazaron participar en el evento de la NFL para apoyar a Colin Kaepernick, quien acusó a la NFL de conspirar contra él después de que se mostrara en contra del actuar violento de la policía de Estados Unidos. Sin embargo, la banda Maroon 5 sí aceptó la invitación, pero el resultado fue una presentación que no estuvo a la altura de este importante evento.

¿Cuándo es el Super Bowl 2023?

El Super Bowl LVII se jugará el domingo 12 de febrero de 2023. El partido más importante de una temporada de NFL se jugará en el State Farm Stadium, recinto ubicado en Glendale, Arizona, Estados Unidos. En esta edición del Super Bowl el show de medio tiempo estará a cargo de la cantante Rihanna.