Después de exitosas presentaciones de artistas como Bad Bunny y Daddy Yankee, Chile volverá a albergar otro concierto masivo, ese será el del cantante Harry Styles, quien se presentará en nuestro en el marco de su gira mundial llamada Love on Tour. Revisa la fecha en la cual se realizará el concierto de este artista.

¿Cuándo es el concierto de Harry Styles en Chile?

El cantante británico se presentará el 1 de diciembre de 2022 a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Cabe destacar que la presentación de Harry Styles estaba pactada para desarollarse originalmente en el año 2020 en el Movistar Arena, sin embargo, la pandemia del Covid-19 disolvió los planes, por lo que el concierto tuvo que cambiar su fecha.

Harry Styles se presentará en nuestro país en el marco del Love on Tour, segunda gira mundial que incluye conciertos en otros países de Latinoamérica como México, Perú y Colombia. Esta gira mundial terminará en 2023 con presentaciones en Italia.

Styles se dio a conocer al mundo entero después de haber formado parte de la boy band británica One Direction, grupo que nació en 2010 durante el programa The X Factor. One Direction se separó en 2016.

A continuación te dejamos el posible setlist que podría ocupar el ex integrante de One Direction, esto en base a las anteriores presentaciones de esta gira mundial

Daydreaming

Golden

Adore You

Daylight

Keep Driving

Matilda

Little Freak

Satellite

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (cover de One Direction)

Late Night Talking

Watermelon Sugar

Love of My Life

Encore

Sign of the Time

As it Was

Kiwi

Love on Tour

Las entradas para el concierto de Harry Styles en Chile ya están agotadas. Los tickets para entrar al Estadio Bicentenario de La Florida fueron vendidos en la plataforma Puntoticket.