Conoce aquí cuándo se estrena The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World.

The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World | ¿Cuándo se estrena el animé?

El próximo año será temporada de estreno para las series de animación japonesa. Precisamente, se estrenará The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Mediante twitter anunciaron oficialmente el lanzamiento de la adaptación del manga a la televisión.

El elenco y staff anunciados son los siguientes:

Director: Ryosuke Shibuya (Life Lessons with Uramichi-Oniisan)

Adaptación: Touko Machida (Chaika - The Coffin Princess)

Diseño de personajes: Masayoshi Kikuchi (Sleepy Princess in the Demon Castle), Sayaka Ueno (Don't Hurt Me, My Healer!)

Música: Arisa Okehazama (JUJUTSU KAISEN)

Producción: Studio Blanc (Life Lessons with Uramichi-Oniisan)

El Cast lo conforma:

Yumiri Hanamori (Nadeshiko Kagamihara en Laid-Back Camp) como Seika Laipulog.

(Nadeshiko Kagamihara en Laid-Back Camp) como Seika Laipulog. Azumi Waki (Hinata Tachibana en Tokyo Revengers) como Ifa.

(Hinata Tachibana en Tokyo Revengers) como Ifa. Nene Hieda (Ponta en Skeleton Knight in Another World) como Amyu.

(Ponta en Skeleton Knight in Another World) como Amyu. Yuichiro Umehara (Haruhisa Kuribayashi en Aoashi) como Haruyoshi Kugano.

Según Crunchyroll, la serie original de novelas ligeras –escrita por Kiichi Kosuzu e ilustrada por Sisho y Kihiro Yuzuki– comenzó a serializarse en Shosetsuka ni Naro en diciembre de 2018. Futabasha comenzó a publicar volúmenes físicos de la serie a partir de julio de 2019, con cinco volúmenes publicados hasta la fecha. Una adaptación de manga de Toshinori Okazaki comenzó en mayo de 2020 con cinco volúmenes publicados actualmente.

¿Cuándo se estrena?

The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World se estrenará en enero de 2023.