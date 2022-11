Recientemente se confirmó que Backstreet Boys, una de las boy band estadounidenses más populares de los años 90, se presentará nuevamente en Chile en el marco de su "DNA World Tour 2023". El concierto se realizará el 1 de febrero de 2023 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para ver a Backstreet Boys?

La venta de entradas para el séptimo concierto de la boy band estadounidense en Chile saldrán a la venta el jueves 10 de noviembre de 2022 a través del sistema de venta de Ticketmaster, aunque dos días antes: el martes 8 de noviembre, saldrá la preventa especial para clientes Entel y quienes cuenten con tarjeta Scotiabank.

A continuación de dejamos la lista de precios, el cual tiene incluido el cargo por servicio:

Pit (precio final): $419.400

(precio final): Palco (precio final): $209.700

(precio final): Pacífico (precio final): $151.450

(precio final): Cancha Frontal (precio final): $128.150

(precio final): Andes (precio final): $104.850

(precio final): Cancha General (precio final): $69.000

(precio final): Galería (precio final): $46.600

(precio final): Movilidad Reducida (precio final): $46.600

Cabe destacar que el club de fans de la banda: Backstreet Army, podrán acceder a la venta de entradas el lunes 7 de noviembre de 2022. Para revisar los detalles respecto a la venta de entradas para el club de fans solo pincha AQUÍ.

La última presentación de Backstreet Boys en Chile fue en marzo de 2020 en el Estadio Bicentenario de La Florida, concierto que se realizó días antes del comienzo de la pandemia provocada por el Covid-19.

Además, dentro de las hasta ahora seis presentaciones de los estadounidenses en territorio chileno, se registran dos presentaciones en el Festival de Viña del Mar, las cuales fueron en 1998 y 2019.

Backstreet Boys tiene 18 discos en lo que llevan de carrera, algunos de ellos son Millennium, Unbreakable y Black & Blue. Algunos históricos hits del grupo son "Everybody", "Large Than Life", "Incomplete" y "I Want It That Way".