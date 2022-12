¿Hay fecha de estreno en Latinoamérica? The First Slam Dunk es un éxito en Japón

Slam Dunk fue una serie animé que marcó la infancia y adultez de muchos en los 90's y los 2000's. Es por esto que bastó el anuncio de una película, llamada The First Slam Dunk para que se desatara una locura entres los fanáticos de Latinoamérica y el mundo. En Japón ya fue estrenada.

Se desconoce cuándo será el estreno de la película "The First Slam Dunk". De hecho, no ha habido información oficial de si esta llegará a las salas del resto del mundo, tal como ya lo hizo en la tierra del sol naciente.

Locura en Japón

Mientras los fanáticos del mundo aún esperan alguna información sobre la exhibición de la película, en Japón se vivió su estreno el pasado sábado 3 de diciembre. En solo dos días, The First Slam Dunk recaudó 9,5 millones de dólares, con un total de 847 mil tickets vendidos y liderando la taquilla en aquel país local. Locura total.

La historia de Hanamichi Sakuragi y el equipo de basquetbol de Shohoku ha superado en números a otro exitoso animé: "Dragon Ball Super: Super Hero", que en su primer fin de semana vendió 498 mil boletos. Sin embargo, no pudo superar a "One Piece Film: Red", al cual en el mismo periodo mencionado logró vender la importante cifra de 869 mil entradas.

Slam Dunk fue una manga animé que se publicó por primera vez el 1 de octubre de 1990 y que llegó a la televisión el 16 de octubre de 1993. Su último capítulo fue emitido el 23 de marzo de 1996, con más de 100 episodios. A pesar del tiempo, la serie sigue muy presente en toda una generación que vio los emotivos partidos Hanamichi, Rukawa y Akagi, entre otras, con un opening que hasta el día de hoy es cantado en los karaokes.