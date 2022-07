Hace unos días se confirmó que tendremos un nuevo adelanto a Chainsaw Man, la adaptación al animé del popular manga. La casa de animación a cargo de esta adaptación será ni más ni menos que MAPPA, quienes animan Jujutsu Kaisen y la última temporada de Shingeki no Kyojin.

MAPPA, el estudio de animación fundado por Masao Maruyama, ha dejado este proyecto de Chainsaw Man en las manos de Ryū Nakayama, director de episodios en Black Clover y Jujutsu Kaisen, mientras que el guion se está encargando Hiroshi Seko, quien se encargó del guion de Ataque a los titanes: The Final Season. Los diseños de personajes originales de Tatsuki Fujimoto son adaptados al anime por Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei), mientras que la dirección de la animación corre a cargo de Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume). Otros nombres revelados en el tráiler es el de Makoto Nakazono (DARLING in the FRANXX, Little Witch Academia), que realiza la función de director jefe técnico, el de Kiyotaka Oshiyama (DEVILMAN crybaby, Space Dandy) como diseñador de los demonios y el de Yūsuke Takeda (Higashi no Eden, Vinland Saga) como director de arte. En el apartado musical destaca Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby, Liz and the Blue Bird, A Silent Voice), que es el responsable de la composición musical.

Sinopsis de Chainsaw Man:

Denji es un chico sin un duro que se deja la piel trabajando como Devil Hunter junto a su perro demoníaco Pochita para resarcir una deuda astronómica, pero entonces... ¡¡una sangrienta traición da un giro radical a su miserable vida!!

¿Cuándo se estrena el adalanto?

La página web dedicada a la adaptación animada de Chainsaw Man se ha actualizado con una nueva imagen promocional. Además, MAPPA desvela que el próximo 5 de agosto a las 7:00 AM horario de Chile.