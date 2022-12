Harry Styles ya está en Chile para hacer cantar y gozar a los miles de fanáticos que asistirán a su show en el Estadio Bicentenario de La Florida. El otrora integrante de One Direction es uno de los artistas más importantes del mundo en la actualidad, por lo que las expectativas son bastante altas sobre lo que pueda demostrar en el escenario.

¿Cuánto dura el show de Harry Styles?

De acuerdo a lo que viene siendo su gira "Love on Tour", Styles debería entregar un espectáculo de cerca de una hora y media. Si su presentación comienza a las 21:00 horas, debería extenderse hasta un poco pasadas las 22:30 horas.

¿Cuál es el posible setlist de su espectáculo?

Music for a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Satellite

She

Matilda

Lights Up

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (canción de One Direction)

Late Night Talking

Watermelon Sugar

Love of My Life

Sign of the Time

As it Was

Kiwi

La canción más escuchada del año en Spotify

Siempre que una boy band como One Direction se separa, queda la duda si es que sus integrantes tendrán éxito en solitario. Bueno, Harry Styles hace años que ya respondió a esa interrogante. El británico es uno de los principales cantantes del mundo en estos momentos, con canciones que no se demoran mucho en transformarse en himnos en las radios y plataformas digitales.

En el último mes del año que comienza, Spotify lanzó sus habituales resúmenes con lo más escuchado dentro de su plataforma. En cuanto a la canción que fue más reproducida, el título se lo llevó el propio Harry Styles con la pegajosa "As It Was", la cual solo en YouTube tiene cerca de 14 millones de reproducciones. Además, también se quedó con el segundo álbum más escuchado del 2022 con "Harry's House". Dos datos que sirven para graficar su gran presente.