Este miércoles la banda estadounidense Guns N' Roses se presentará por sexta vez en Chile en el marco de la gira We’re F’N Back! Tour, la cual ha contado con presentaciones en Brasil, Uruguay y Argentina. El concierto se realizará en el Estadio Nacional y se espera que cuente con la asistencia de 65.000 personas.

Esta presentación en Chile contará con tres integrantes históricos de la banda: Axl Rose (vocalista), Slash (guitarrista) y Duff McKagan (bajista). McKagan y Slash se reintegraron a la banda estadounidense en 2016.

¿Cuánto tiempo dura el show de Guns N' Roses?

Se espera que el concierto de la legendaria banda estadounidense de hard rock tenga una duración de más de tres horas. El concierto está pactado para que comience a las 21:00 horas de Chile.

El repertorio de temas girará entorno a la época dorada del grupo, la cual se dio entre finales de los ochentas y comienzos de los noventas, etapa en la que nacieron discos como Appetite for Destruction y Use Your Illusion 1 y 2.

Algunas temas emblemáticos de la banda son Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, November Rain, Don't Cry, You Could Be Mine y Paradise City.