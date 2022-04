El Hechicero Supremo vuelve al cine, luego de su paso por Spider-Man: No Way Home, en el que tuvo un rol importante entre los personajes. Una película que promete ser del mismo calibre que la última película del hombre arácnido.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es la secuela de Doctor Strange y que tendrá no solo el regreso de Benedict Cumberbatch en el papel protagónico, sino también el regreso de Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, quien volverá a ser Scarlett Witch tras la aclamada serie Wandavision.

El director encargado de esta entrega es Sam Raimi, quien dirigió la trilogía original de Spider-Man y se sabe que la temática principal de la película será el multiverso, que, según el tráiler oficial, se tratará de una manera que nunca habíamos visto.

Se espera que unos meses después del estreno, la película esté disponible en Disney+.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines oficialmente el jueves 5 de mayo en Chile y en gran parte del mundo.

¿Qué día es el pre-estreno de Doctor Strange in the Mutliverse of Madness?

Doctor Strange 2 tendrá funciones de pre-estreno en Chile el miércoles 3 de mayo.