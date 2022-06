The Rising of the Shield Hero | ¿Dónde puedo ver este animé doblado al español latino?

Hace más de un mes se anunciaba el elenco que le daría vida a los personajes de la segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. Entre los actores encargados encontrábamos a Alan Bravo y Abraham Vega, entreo otros reconocidos actores del doblaje.

Recordemos que The Rising of the Shield Hero, es una novela ligera que comenzó a ser publicada en el 2012 por la editorial Shosetsuka ni Naro. En agosto de 2017, la editorial Media Factory lanzó al mercado un manga con 12 volúmenes, inspirado en la popular historia.

Finalmente, en 2019 se llevó a cabo la primera adaptación animada de la obra, que estuvo dirigida por Takao Abo y hecha por la casa de animación Kinema Citrus, a la que se sumó DR Movie para la segunda temporada, donde se remplazó su director.

¿Cómo puedo ver The Rising of the Shield Hero en español latino?

Puedes verlo mediante Crunchyroll y una subscripción paga.