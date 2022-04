Mega incorpora un nuevo estelar en su programación, se trata de El Retador programa que conducirá Diana Bolocco. La competencia tendrá tres categorías: baile, canto e imitación, cada una de estas tendrá a su campeona o campeón, quienes serán desafiados por retadores en cada capítulo.

¿Quiénes serán los tres jurados? La destacada cantante nacional, Myriam Hernández, el actor Álvaro Rudolphy y el periodista, Marcelo Polino, quien viajó desde Argentina para aventurarse en esta nueva aventura profesional.

"Hay muchos programas de talento en nuestra televisión chilena, pero este es muy especial porque tiene una final en cada capítulo. Hay un retador y un campeón que está permanentemente. Nosotros elegimos a uno y ese compite con el campeón para ver si le quita el trono, se queda en su lugar y con el pozo de dinero o sigue el campeón en su lugar", expresó Hernández en Mucho Gusto de Mega.

Polino reveló que el campeón de cada categoría se llevará un millón de pesos por cada capítulo ganado, es decir podría acumular un total de 30 millones. "Lo que hemos visto es un nivel muy alto, pero yo siempre quiero un poquito más. Se tienen que merecer ese dinero, porque es mucho", dijo en el espacio matinal.

¿Cuándo y a qué hora empieza el programa?

El primer capítulo será este viernes 22 de abril a las 22:30 tras la emisión de Meganoticias Central.

¿Quiénes son las campeonas y campeones?

Campeona de Baile: Zagala Salazar:

Destacada bailarina, directora y coreográfa que tiene cuatro veces el Mundial de Bachata y Chachacha. También en igual cantidad de ocasiones fue campeona sudamericana de Salsa Carabet

Campeón de Canto: Agustín Maluenda (Pastelito de Chile)

El gran artista circense ganó el programa la primera temporada del programa The Covers de Mega. Según reveló Pastelito tuvo ofertas de otros proyectos y explicó sus razones para tomar el desafío de El Retador.

"Hola a todo mi público. Quiero contarles que después del programa The Covers que fue una gran experiencia, me llamaron de otros programas el cual sentía que no era mi lugar seguir concursando, pero me llamó Mega para ofrecerme El Retador un nuevo programa ,lo hablé con mi familia y les dije que quería por que el circo es mi vida y la musica mi pasión pero ya no quería imitar quería ser yo mismo cantando", aseguró.

"Acepte el desafío y este viernes comienza este programa estoy feliz por que dentro de mi profesión que es ser payaso ahora puedo después de tantos años y desde niño poder cantar de manera profesional en un espacio de canto , espero contar con su apoyo y que puedan ver el programa y que sea lo que Dios quiera . Lo que si les prometo que cada vez que cante lo are con todo mi corazón, los espero este viernes en El Retador", añadió a través de su Instagram

Campéon de Imitación: Marcelo Jiménez

El doble de Camilo Sesto ganó en el programa Mi Nombre Es en nuestro país y fue finalista en Yo Soy Perú. "Solo bellas palabras para dar inicio a esta nueva experiencia en Mega junto a la campeona de danza Zagala Salzar y el carismático campeón de canto, Pastelito de Chile. Todos a sintonizar El Retador, cada capítulo, una final", escribió en sus redes sociales.