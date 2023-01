Cada vez falta menos para el inicio del Festival de Viña del Mar 2023, donde la Quinta Vergara regresará a llenarse de música y humor en el evento más importante del verano. Como siempre, uno de los momentos más esperado es la presentación de los humoristas, por lo que muchos ya quieren conocer a los encargados de hacer reir al monstruo.

¿Quiénes serán los humoristas en el Festival de Viña del Mar 2023?

Por ahora la organización del evento todavía no entrega ningún nombre de los comediantes que estarán presentes. Sin embargo, ya hay algunos nombres dando vueltas. Hace algún tiempo Andrés Caniulef reveló el de Fernando Castillo, conocido por su nombre artístico "No Estoy Creici". Jorge Alis también ha sonado para regresar al escenario que ya ha pisado con mucho éxito en dos oportunidades.

Los que dijeron que no

Si bien todavía no se sabe quiénes estarán en la Quinta Vergara, ya hay algunos que confirmaron no estarán en el evento: Bombo Fica. El humorista que viste de blanco, no llegó a acuerdo económico y declinó la invitación. De hecho, sí estará en el Festival del Huaso de Olmué.

"Consideré que mi trabajo estaba siendo mirado con bastante desprecio, considerando que uno es un artista que algo ha hecho en estos años (...) Uno no pide más. Uno pide respeto, dignidad. O sea, tratar con el respeto que se merece", explicó Bombo Fica a BioBioChile.

Otro que declinó la oferta del Festival de Viña del Mar es Iván Arenas, más conocido como el Profesor Rossa. El mismo humorista confesó sus razones en Pero Con Respeto, de Julio César Rodríguez. "¿Qué es lo que hago? Si yo voy a Viña, paguen lo que me paguen, se acabó la rutina y si es que, con suerte, me contratan en dos o tres casinos más", detalló el humorista.