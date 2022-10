Tras dos grandes series de conciertos en el Estadio Nacional durante septiembre, realizados por Coldplay y Daddy Yankee, llega el turno para los fanáticos del rock. Esto debido a la presentación que harán los Guns N' Roses en el recinto de Ñuñoa este miércoles 5 de octubre, bajo la gira We’re F’N Back! Tour.

La banda no se presentaba en Chile desde 2017, cuando lo hizo en el Festival Santiago Rock City en el Estadio Monumental. Pero en el Nacional Julio Martínez su última presentación fue en octubre de 2016.

Con la voz de Axl Rose, la guitarra de Slash y el bajo de Duff McKagan, los Guns cantarán en esta jornada única sus más grandes éxitos como por ejemplo Knockin’ on Heaven’s Door, Paradise City, Welcome To The Jungle, Sweet Child o' Mine, entre otras.

¿A qué hora es la apertura de puertas para el show de Guns N' Roses?

Las puertas del Estadio Nacional para el show de Guns N' Roses en Chile serán abiertas a las 15:00 horas. Respecto a los accesos, para ingresar a Cancha General tienen que hacerlo por la avenida Pedro de Valdivia, mientras que para el resto de los sectores el ingreso debe ser por avenida Grecia.

Para este recital habrá dos bandas teloneras: Frank White Canvas a las 18:30 horas, y los mexicanos Molotov a eso de las 19:30 horas. Pero el horario en que comenzará aproximadamente el show de los Guns N' Roses corresponde a las 21:00 horas.