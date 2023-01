En este verano de 2023 regresa un evento tradicional en la quinta región de Chile: el Festival de Viña del Mar, que ya tiene a la mayoría de sus artistas confirmados. Bandas y cantantes nacionales e internacionales presentarán sus espectáculos en la Quinta Vergara.

¿Qué jornadas de Viña 2023 tienen entradas disponibles?

Por ahora solo hay dos noches disponibles para comprar entradas: la tercera jornada con Alejandro Fernández y Los Jaivas, y la última con Camilo y Nicki Nicole. Cada una de ellas tiene los siguientes valores disponibles:

Martes 21 de febrero - Alejandro Fernández y Los Jaivas

Palco - $287.500

Platea Preferencial - $205.620

Platea Premium - $158.700

Platea Golden - $131.100

Platea General - $103.500

Galería - $39.675

Viernes 24 de febrero - Camilo y Nicki Nicole

Platea Preferencial - $205.620

Platea Premium - $158.700

Platea Golden - $131.100

Silla de ruedas/acompañante - $39.675

En algunas ubicaciones quedan pocos boletos disponibles, por lo que algunos sectores pueden agotarse. Si deseas adquirir entradas para alguno de estos días, lo puedes hacer a través de Puntoticket.

¿Qué días están agotados?

Las noches del domingo 19 de febrero, en donde se presentará Karol G y Paloma Mami, está totalmente agotada. Mismo caso es el de la noche del jueves 23 de febrero en que cantarán Christina Aguilera y Polimá Westcoast, ya que no quedan entradas disponibles.

¿Se pueden comprar entradas para la noche de Maná?

El grupo mexicano Maná será el número principal de la segunda jornada del Festival, la que será el lunes 20 de febrero. Pero aún no se pueden comprar entradas para aquella noche debido a que aún no se conoce al segundo artista de ese día.

Lo mismo pasa con la noche del miércoles 22 de febrero, ya que no aún no salen entradas a la venta por no tener ningún artista confirmado para esa noche.