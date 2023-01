Aries (marzo 21-abril 20)

Aunque tu corazón le dará importancia a la familia, el hogar y las cosas íntimas, con el transcurso de la mañana irás entrando poco a poco en actividad y observarás las cosas del mundo exterior, para ocuparte de nuevo de tus proyectos y asuntos de trabajo. Será un día positivo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La Luna estará en tu signo formando buenas configuraciones con otros planetas y eso te beneficiará con un día bastante positivo, tantos en temas mundanos como sentimentales. Predominará el optimismo y las cosas positivas en general, comenzando el año con el pie derecho.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tu semana comenzará con un gran torbellino de actividad, y luego de una ardua mañana te espera una tarde mucho más feliz, placentera y agradable en la vida amorosa y familiar. Las cosas se arreglarán según avancen las horas, y ya por la tarde o en el final del día habrá una grata sorpresa.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Temprano estarás un poco mal, física o emocionalmente, ya que tus demonios internos no perderán la oportunidad de golpearte. Aunque por suerte será pasajero y a partir del mediodía comenzarás a sentirte cada vez mejor, con alegrías familiares que te mejorarán notablemente el día.

Leo (julio 23-agosto 22)

Esta primera semana del 2023 tendrás bastante fuerza, tanto si debes trabajar como si tienes que ocuparte de otros asuntos. con tu energía arrasarás con todo lo que encuentres al paso. Si tuvieras que ocuparte de negocios o de otros asuntos materiales todo saldrá genial.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trata de no ser tan sentido,cosas sin relevancia te afectan profundamente y pueden dañarte aunque no fuera esa la intención. No dejes que la negatividad se apodere de ti, sobre todo si no hay razón ninguna para que eso pase. Hoy tu estado de ánimo vivirá grandes altibajos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy los astros serán tus amigos y te darán un día armonioso, constructivo y en general alegre, tanto en el trabajo como en otro tipo de asuntos. Será un día apropiado para relacionarte y comunicarte, en el que podrás mostrar todas tus habilidades y todo saldrá como lo esperas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No dejes que los miedos, las precauciones o las suspicacias te dominen, a menudo los peores enemigos no son los que están afuera sino los que están dentro de uno mismo. Hoy vas a tener un día emocionalmente inestable que tenderá a caer en lo negativo, pero en verdas todo es mejor de lo que parece.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Empieza una semana llena de ilusiones, con un sentimiento positivo que sin duda ayudará a que el día te salga como deseas, tanto si tienes que trabajar, hacer negocios o simplemente ocuparte de cosas más íntimas. Tu ánimo estará elevado y el destino te traerá cosas muy gratas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hay pena o melancolía en tu corazón, aunque te esfuerces en que te rodean no lo noten. Hoy los temas del corazón no saldrán bien, o te vendrán a la cabeza dolorosos recuerdos que te pondrán algo triste. Por fuera todo podría verse bonito en ti, pero en tu interior podrían reinar las sombras.

Acuario (enero 21-febrero 19)

En esta primera semana del año tendrás mucha fuerza e ilusión, aunque a veces eso te llevará a ser menos diplomático de lo habitual, sobre todo al partir el día. Pero tus esfuerzos al final darán el resultado que buscas y eso te dará la oportunidad de acabar el día mucho más relajado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

A veces te pasan cosas que son casi como milagros y cuando parece que las adversidades te van a derrotar ocurre que algo o alguien te saca inesperadamente de ese infortunio y todo gira radicalmente para bien. Una situación así te va a suceder hoy, ya sea en el trabajo o en el terreno personal.