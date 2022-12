Aries (marzo 21-abril 20)

Tu día será positivo, más aún en el ámbito personal, ya sea porque alguno de tus sueños se concretará o porque tendrás un gran optimismo y bienestar dentro de ti, o por ambas. Pero de una u otra forma tendrás bastante suerte, sobre todo para las cosas de tu interés.

Tauro (abril 21-mayo 20)

En tu entorno hay gente envidiosa y traicionera, especialmente en el entorno laboral, tú lo sientes y es algo real, pero no temas porque ahora los astros te protegen y tienes la suerte de tu parte. Tú cuídate como puedas y deja que el destino haga lo que tenga que hacer.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Seguirás con mucha actividad, movimiento y viajes. Posees tanta energía dentro de ti que es preciso que la gastes a través de una actividad incansable, solo así darás lo mejor de ti e incluso llamarás a la suerte. Si debes viajar por trabajo o negocios saldrá todo genial.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Esta es una de tus épocas favoritas del año, en donde tu suerte está dando un lento e importante cambio a favor. Te aguarda un día inspirado y feliz, bueno para el trabajo o las cosas mundanas, y más aún lo será para tus asuntos íntimos y privados.

Leo (julio 23-agosto 22)

Un encuentro o un hecho inesperado te dejará un día realmente feliz. Son esos golpes de suerte que son tan típicos de tu signo y que te traerá algo muy alegre o te solucionará un problema grande. Por un camino o por otro te sorprenderá algo muy positivo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No te compliques la vida ni te llenes de problemas. Aunque las cosas no sean como tú quieres , no significa que estás en un mal momento. No trates de apurar los acontecimientos porque no pasará. Estás muy suspicaz y nervioso, pero no deberías, solo tienes que ser paciente.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No dejes que otros te roben lo tuyo. Muchas veces, con tal de evitar las tensiones y mantener una paz cedes en tus derechos y de esta forma solo lograr una tregua pequeña, ya que en poco tiempo vuelves a tener otras nuevas exigencias y extorsiones.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Debes estar muy seguro de ti porque nadie puede quitarte lo tuyo o lo que has logrado conquistar a base de esfuerzo y lucha. Estás en un gran momento y lo sabes, te acercas a una meta por la que has estado batallando mucho tiempo y hoy darás un nuevo paso hacia el objetivo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Pese a tu gran impulso hacia la actividad o la iniciativa, hoy se darán cosas que harán necesario la paciencia y la espera. Ya sea en el trabajo o la vida privada, o quizás en ambos, ahora lo prudente es el perfil bajo y dejar que sean los demás tomen la iniciativa. Luego estarás feliz.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No dejes que la negatividad se apodere de ti ante una serie de problemas que podrías resolver de una forma más paciente y reflexivo. Hoy tendrás un día algo complicado, pero sobre todo por el modo de reaccionar ante unos inconvenientes inesperador. Podrías sumar algunos enemigos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Unos días ves el camino para concretar tus sueños, pero en otros, como por ejemplo hoy, te desanimas de repente y te sumerges en la melancolía, tal como se apaga una vela. En realidad todo sigue igual, tan solo son tus altibajos de ánimo que pronto se irán de ti.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Eres capaz de amar más que nadie porque para ti el amor es más dar que recibir, es total entrega y sacrificio por el ser amado. Hoy todas estas cosas van a ser importantes para ti, ya que si quieres tener a la persona que amas primero debes protegerla en momentos complicados.