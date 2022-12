Aries (marzo 21-abril 20)

En estas fechas festivas, la familia, los amigos y los seres cercanos en general cobran una mayor importancia, por lo que hay que estar conectado con ellos y sus emociones. Sin que lo digan, pueden estar necesitando tu ayuda.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes dejar ese temor que suele invadirte y concentrarte en todo lo bueno que te está sucediendo. Tu negatividad no te deja apreciar las cosas positivas que se acercan. El problema es que, si no cambias de actitud, no podrás disfrutarlo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Estás recibiendo mucha energía externa, pero ahora eres tú el responsable de lograr canalizar toda esto en algo positivo. Se te vienen grandes desafíos en el 2023, para lo cual debes sacar en limpio todo lo aprendido durante este año que ya se va.

Cáncer (junio 22-julio 22)

A pesar de que el último tiempo te has sentido bastante agotado con tu trabajo, hoy recibirás una gran noticia que te hará saber que todo el esfuerzo y lo sufrido ha valido la pena. No hay mal que por bien no venga.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te encuentras pensando demasiado en algo que hiciste, lo que tu ahora ves como un error, pero que a la larga termine en una experiencia positiva. De todo se aprende en la vida y esto va a terminar en algo bueno para ti. Solo ten paciencia.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

A pesar de que no tienes muchas expectativas en lo que te pueda entregar esta jornada, terminarás recibiendo sorpresas muy positivas, así que intenta tener una buena actitud para disfrutar lo que la vida te quiere dar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Los sentimientos y la melancolía te pueden jugar una mala pasada en esta Navidad. Recuerda el dicho: es mejor estar solo que mal acompañado. No le escribas a esa persona que en el pasado te hizo daño, ya que podrías abrir una vieja herida.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Desde el momento en que comenzaste a apreciar todo lo que has conseguido y a valorar el avance obtenido durante el 2022, te sientes una persona mucho más feliz. Debes mantener esta actitud positiva, ya que te acercará a buenas situaciones.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Quizás no lo aprecies a simple vista, pero a tu alrededor están sucediendo muy buenas cosas para ti y tu destino, así que no creas que la fortuna te ha olvidado. Solo debes abrir bien los ojos y verás.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Se acabó la época de siembra y comienza la cosecha de todo lo bueno que has venido haciendo a lo largo del 2022. Empiezas a recibir lo que mereces tanto a nivel personal como laboral, algo que a veces no pasa, pero que tú si disfrutarás.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Es un día muy favorable para estar en familia. En estas fiestas deberías priorizar el pasar tiempo con ellos antes que irte por las fiestas y las salidas. Para todo hay un momento y este es el de tus seres queridos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

A esta altura del año con todos los preparativos de las fiestas, están un poco irritable, lo que podría transformarse en un mal carácter con las personas de tu alrededor. Recuerda que todos están agotados, así que pon de tu parte para no entrar en conflictos sin sentido.