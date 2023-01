Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy no es el día adecuado para discutir con tu pareja. Problemas que quizás no tienen mucha importancia podrían terminar de mala manera, sobre todo por tu carácter fuerte, el cual en ocasiones te juega malas pasadas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tal vez no tengas muchos conflictos, pero la tensión en la convivencia familiar se siente, por lo que es mejor que pongas de tu parte para ayudar a que haya una mejor armonía entre tus cercanos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

La vida tiene distintos momentos y hoy preferirás estar en soledad antes que salir a compartir con otras personas. Está bien que tomes esta decisión, ya que quizás lo mejor sea que estés con tu mente en paz.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes continuar con la actitud positiva que demostraste en los últimos días. Esa energía no solo te ayuda a ti, ya que también es buena para todos quienes te rodean y se contagian con ella.

Leo (julio 23-agosto 22)

Evita los problemas y más cuando son con tu círculo cercano. Hay situaciones en las que vale la pena defender tu punto de vista, pero en otras es mejor llegar a un consenso.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No te tomes todo lo que te dicen de manera personal. Si la gente a veces te hace comentarios, es por tu bien, con la intención de que mejores en algunos aspectos. Hay que tener la humildad de saber escuchar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Por mucho tiempo has estado postergando un asunto, pero ya es tiempo de que lo enfrentes. Tienes la capacidad de superar lo que sea que se ponga por delante, pero debes ir por ello.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Una persona de la cual esperas mucho, te decepcionará. Sin embargo, a la larga te darás cuenta que es lo mejor para ti. Es mejor borrar a ese tipo de gente que no vale la pena.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La antena de tu intuición estará muy bien, por lo que debes estar muy atento de lo que se te viene. En cuanto al trabajo, es un gran momento para tomar vacaciones.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Recibirás una sorpresa en el amor. Te darás cuenta que esa persona especial también siente cosas por ti, por lo que tendrás una oportunidad de encontrar a ese alguien que tanto has buscado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Debes cuidar tus gastos. Quizás no es que despilfarres, pero tu bolsillo no es eterno y por mucho que lo hagas por ayudar, todo tiene un límite. Si no pone los límites hoy, podrías pagarlo caro mañana.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tal vez el día no arranque de la manera que esperas, pero con el correr de las horas las cosas irán mejorando mucho, con lo cual terminarás viviendo un gran día domingo.