Aries (marzo 21-abril 20)

En lo laboral tendrás una importante oportunidad, la cual te hará dudar si estar preparado para asumirla, pero deberás confiar en tus condiciones para tomar esa muy buena opción que la vida te está presentando.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Aprende a correr ciertos riesgos para poder obtener lo que necesitas. Si te quedas de forma estática jamás conseguirás todo aquello que deseas. Si anhelas algo, sal a buscar con la seguridad de que lo puedes lograr.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Si las cosas no se dan con la rapidez que pretendes, no significa que vayas mal. Tienes metas muy altas y estas no se logran de un día para otro, por lo cual mantenerte en camino a tus objetivos ya es algo importante, más allá de la velocidad.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Sin ninguna razón, tendrás un sentimiento negativo hoy que podría estropear tus planes de la jornada. No dejes que esa sensación oscura opaque todo lo bueno que construyes en la actualidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Se acabó el tiempo de estar en un segundo plano entre la multitud. Hoy ponte la meta de tomar la iniciativa en lo que sea que hagas. Toma las decisiones tú y no dejes la responsabilidad en otros. Eres capaz de lo que sea.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No dejes que la melancolía del pasado inunde tu presente que es bastante positivo. Romantizas épocas lejanas en el tiempo, las cuales no fueron tan buenas como crees. La actualidad es mejor y debes disfrutarla.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Ante el mínimo problema existente, te inunda una negatividad catastrófica. A veces las cosas también salen bien, debes dejar de lado ese sentimiento de víctima y enfocarte en la solución de las cosas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La agresividad nunca ha ayudado a solucionar nada. Debes controlar esos impulsos que no te dejarán nada nuevo. Con la cabeza fría has llegado hasta donde estás, sigue usándola que te puede servir bastante.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Enero sopla a tu favor en todo lo que deseas hacer. Tu presente está rodeado de buenas energías que te hacen levantarte con muchas ganas en cada mañana. Es un gran momento para tomarse un descanso y realizar un viaje.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hace mucho tiempo que vienes pensando en esa persona que te quita el sueño. Sin embargo, no has hecho nada por acercarte. Debes tomar la iniciativa si quieres lograr algo, si no, solo será una ilusión que se desvanecerá con el tiempo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hay veces en las que es bueno dejarse llevar por la pasión, pero en tu situación particular, es mejor que escuches a la razón. Hay situaciones que no se construyen de un día para otro, por lo que es mejor ser cauteloso.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Cuando alguien necesita una mano amiga, tu bondad siempre aflora. Pocos valoran lo que haces, que tú sabes perfectamente las acciones que ejerces y no necesitas el crédito para sentirte bien con ello. La vida a la larga siempre te premia.