Aries (marzo 21-abril 20)

Una noticia inesperada te volverá a poner en alerta. Si bien no es algo bueno, podrás sacar algo positivo de todo esto. A veces la vida da algunas sacudidas para que te des cuenta de que no puedes confiarte de todo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes lograr mantenerte centrado en una jornada que te entregará momentos dispares. A ratos tendrás la sensación de sentirte muy afortunado y en otras, solo querrás que caiga la noche pronto. No dejes que esto te desanime.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Las sorpresas agradables aterrizarán en ti desde muy lejos, ya que un ser querido que estaba a mucha distancia hoy llegará hasta tu casa, lo que te alegrará mucho. Tendrás mucho que contarle y que escuchar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tu suerte está más prendida que nunca. Estás pasando por una buena racha en la cual, siempre te dan los verdes y el autobús pasa de inmediato. Que esta estrellita te guie para pasar unas muy tranquilas fiestas de fin de año.

Leo (julio 23-agosto 22)

Muchas veces ves situaciones injustas y decides no involucrarte, pero luego te sientes culpable por no haber hecho nada. Pues bien, es hora de tomar cartas en el asunto. Una acción tuya puede hacer la diferencia en el mundo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

En la mañana te costará más de lo habitual el concentrarte. Es que todos los asuntos de la Navidad y Año Nuevo te tienen agotado. Debes darte el ánimo necesario, que no te darás cuenta cuando todo esto ya haya pasado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Muchas veces tienes el defecto de no ser agradecido con quienes te han dado una mano. El problema en que si no te das cuenta a tiempo, estos se cansarán y cuando no estén a tu lado, te arrepentirás de no haberlos valorado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Si bien en el trabajo las cosas van cuesta arriba, la familia te entregará muy buenos momentos, lo que te ayudará a dejar el agobio laboral un poco de lado. Recuerda que los seres queridos siempre serán lo más importante.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Deja de quejarte y comienza a disfrutar de la vida. Este 2022 ha sido muy generoso contigo: tienes un buen trabajo, una familia que te quiere, pero insistes en mirar el vaso medio vacío. Debes cambiar de actitud o te hundirás en un pozo sin fin.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Las fiestas de fin de año pueden transformarse en un caos financiero si no eres capaz de ordenar tus finanzas de manera correcta. Recuerda que tus seres querido te aman por lo que eres, no por lo que les puedes dar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Enfrenta un problema a la vez. Recuérdalo. Si miras toda la escalera, es lógico que te asustes, pero si te enfocas en el siguiente peldaño, no te darás cuenta cuando ya estés en el último piso. Un problema a la vez y todo se solucionará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Comienza una nueva era para ti, una marcada por cosas positivas y buenas decisiones. Claro que no todo es por azar, esto llega debido a todos los esfuerzos que has hecho últimamente. Ahora depende de ti que esto sea más duradero que solo una buena racha.